Při procházce po Výstavišti v Holešovicích je na první pohled patrné, jak pozitivní proměnou v uplynulých letech prošlo. Cesty jsou vyspravené, zeleň udržovaná a vyrostla zde i nová sportovní hřiště pro děti i dospělé. Některá místa ovšem na záchranu stále čekají. A není jich stále málo.

Magistrát proto do svého majetku loni investoval 160 milionů korun. Letos to bude ještě víc, do záchrany nalije rekordních 200 milionů korun.

„Areál byl poznamenaný více než třicetiletým zanedbáváním. Revitalizaci jsme rozdělili do menších projektů a etap,“ říká náměstek pro finance a rozpočet Pavel Vyhnánek (Praha sobě), v jehož gesci je i Výstaviště Praha.

Palác jako samostatná kapitola

Největšími chystanými projekty jsou rekonstrukce divadla Spirála a oprava tří Křižíkových pavilonů, z nichž čtvrtý se dočkal renovace už loni. Multifunkční prostor bude sloužit k pořádání výstav, koncertů, konferencí nebo soukromých akcí.

Technické památce bývalého divadla hrozila dokonce demolice. Na netradičním jevišti se herci neobjevují od povodní v roce 2002. Dezolátní stav železných konstrukcí zhoršovali v minulých letech i zloději kovů. Oprava oceňované stavby má začít v květnu a počítá se při ní i s vybudováním další scény v prostorách zkušebny.

Samostatnou kapitolou je pak dostavba Průmyslového paláce, která by měla začít do konce letošního roku a vyžádá si částku okolo dvou miliard korun.

Znovu otevře i krytý bazén

Zachránit se bohužel nepodařilo někdejší bruselský pavilon, na jehož základech dnes stojí skatepark. Ten se společně s parkurovým hřištěm a venkovní posilovnou otevřel již loni. Během léta u sportovišť vznikne také zázemí s šatnami a sprchami, konat se zde budou i příměstské tábory.

„Lidé využívají venkovní prostory tak, jak jsme si přáli, za hezkého počasí je louka plná lidí, kteří si sem přijdou odpočinout, na piknik nebo za sportem,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.

Hlad a žízeň je možné zahnat ve třech restauracích. Po znovuotevření krytého bazénu přibude i bufet pro plavce. Podle původních plánů se mělo v restauraci Pražan vařit pivo, někdejší provozovatel ovšem skončil v insolvenci a nyní se hledá nový.

Úplně zavřená letos zůstane restaurace Bohemia, která se obnovy dočká až příští rok. „Po dokončení Průmyslového paláce bude Výstaviště samostatné a městu bude platit nájem,“ nastiňuje Hübl další budoucnost areálu.