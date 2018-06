Výstaviště v Praze obléká nový háv. Jde o předvolební trik?

Během června se v areálu otevře nové griloviště i bikros park a během léta také restaurace, stavba přírodního koupaliště se naopak odkládá. Opoziční specialista na výstavnictví označil změny na Výstavišti za „předvolební potěmkiádu“.

Nová fontána a dětské hřiště, opravená „bruselská cesta“, tři rekonstruované restaurace nebo nové griloviště a „bikros park“. To jsou některé nedávno dokončené nebo dokončované novinky v areálu holešovického Výstaviště, který je majetkem města. Většina těchto změn se soustředí na jeho pravý okraj podél Stromovky.

Na zadním konci tam mělo podle původních plánů ještě letos vzniknout přírodní koupaliště. Jeho vybudování ale nabere zpoždění kvůli chybám úředníků v územním plánování. Podle primátorky

Adriany Krnáčové (ANO) odblokovalo zkrášlování dlouho zanedbaného prostoru vypovězení většiny starých smluv s problematickými nájemci. Oficiálně končí k poslednímu červnu.



Opoziční zastupitel Václav Novotný (TOP 09) však považuje např. renovaci „bruselské cesty“ za nesmyslnou, protože pod ní vedou inženýrské sítě, které potřebují kvůli dezolátnímu stavu nutnou výměnu. „Právě to je podstata problémů Výstaviště. Nikoliv narychlo před volbami zahájené a nepromyšlené kosmetické úpravy. Sítě se budou muset vyměnit a opravená cesta kvůli tomu znovu rozkopat,“ tvrdí Novotný.

Současná koalice podle něj mohla začít s revitalizací Výstaviště už na začátku roku 2015, kdy Praha převzala správcovství od společnosti Incheba. „To byla mimochodem zásluha našeho předchozího vedení metropole. Naši nástupci s tím ale doteď nic nedělali. Neudělali nic zásadního s klíčovými budovami – Průmyslovým palácem nebo Spirálou. Primátorka navíc nepřístojně zasahuje do kroků městské akciové společnosti, která převzala správu od Incheby. A tato společnost se ani nesnaží být zisková,“ kritizuje Novotný dnešní vládce magistrátu. Novotný se specializuje na oblast výstavnictví a kongresů.



Primátorka kritiku odmítá s argumentem, že předchozí garnitury se o zpustlé parcely nestaraly a nedávno započatá obnova vyžaduje velké množství ruční práce při pouhém úklidu. Architekt Marek Kopeć z městského Institutu pánování a rozvoje (IPR) souhlasí s tím, že obnovu Výstaviště v posledním čtvrtstoletí brzdily problémy s nájemními smlouvami.

„Situace se výrazně změnila i v tom, že před desítkami let byly Holešovice v podstatě okrajová, průmyslová část Prahy. Dnes jsou ale v jeho širším centru a hodnota toho areálu pro město mnohonásobně vzrostla. A tím nemyslím hodnotu finanční, ale spíš prostorovou. Výstaviště je exkluzivní lokalita, která si zaslouží odpovídající péči,“ upozornil Kopeć, který se podílí na koncepcích proměny areálu. IPR nedávno publikoval studii k budoucnosti Velké sportovní haly. Doporučuje její částečnou demolici a rekonstrukci namísto novostavby. Cenu přestavby IPR vyčíslil na 381 milionů korun.



Krnáčová oceňuje i nedávné otevření vstupů do areálu, čímž se holešovické výstaviště propojilo se sousední Stromovkou. „Spolupráce na zlepšení tohoto místa by měla být nadstranická a jsem vděčná všem, kdo se o to snaží. My to řešíme například s Prahou 7. Když jsem před lety běhala ve Stromovce, nedalo se k Výstavišti proběhnout kvůli plotům a za nimi to vypadalo jako kabinet hrůzy,“ podotkla Krnáčová, která prý na revitalizaci dohlíží každý druhý den a tak trochu supluje roli stavbyvedoucího. „Musím říct, že to přináší výsledky, protože se práce pohnuly. A pokud jde o zdržení s koupalištěm, to se projeví na odměnách úředníků,“ dodala primátorka.