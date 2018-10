Výstavba v Praze 5 trochu jinak. Některé projekty se nejspíš změní

Nové vedení Prahy 5 bude chtít přehodnotit postoj městské části k některým plánovaným developerským projektům a obecně k výstavbě. V rozhovoru s ČTK to řekl Daniel Mazur (Piráti), který by se měl na základě dohody Pirátů a nezávislých, ODS a ANO stát starostou. Zásadní je podle něj zajistit ochranu zeleně a občanské vybavenosti, za další prioritu považuje vytvoření strategického plánu.

Na kandidátce Pirátů a nezávislých kandidovala řada zástupců místních spolků, které si podle Mazura zaslouží zástupce ve vedení radnice a které zpravidla vznikly právě v souvislosti s kritikou developerské výstavby.

Budoucí starosta chce klást větší důraz na stanovení mantinelů pro developery a ochranu místních obyvatel. I když ODS ani ANO nemají v metropoli pověst stran, které by se výrazněji stavěly proti výstavbě, je Mazur optimistický v tom, že se se zástupci koaličních partnerů domluví.

Jedním z projektů, které by chtěl přehodnotit, je plán stavby budov pro bydlení a komerční využití při Strakonické ulici na úrovni severního cípu Císařské louky. Současné zastupitelstvo schválilo memorandum s investorskou společností Sebre, ve kterém městská část výměnou za příspěvek do fondu či investice do veřejné vybavenosti slíbila vstřícný přístup k výstavbě v tomto místě.

Udržet zeleň

To se ale podle Mazura může změnit, protože projekt počítá se zastavěním sportovního areálu, kterých má městská část málo. Chce proto prosazovat nesouhlas se změnou územního plánu, která má stavbu umožnit. "I v momentě, kdyby se tam skutečně mělo stavět, se budeme snažit dohodnout s investorem, aby udržel co nejvíce zelené plochy, aby součástí projektu zase bylo nějaké sportoviště a aby se oproti současným vizualizacím zlepšila průchodnost celého projektu mezi Strakonickou a břehem Vltavy," uvedl.

Jako další příklad, kde by rád upravil dosavadní postoj radnice, uvedl plánované rozšíření barrandovského sídliště. Radnice tam dosud počítá se šestipatrovou výstavbou, budoucí starosta se ale domnívá, že šestipatrové domy jsou vhodné v okolí Barrandovské spojky, ale směrem k Prokopskému údolí by se zástavba měla snižovat až na dvoupatrovou.

V obecné rovině je podle Mazura zásadní zpracovat dlouhodobý strategický plán rozvoje městské části, který by řešil i plánované stavební projekty a stanovoval pro ně podmínky z hlediska zájmu obyvatel. "Městská část je od toho, aby hájila veřejný zájem, takže si ho musíme pořádně formulovat," uvedl.

Rozdělení gescí zveřejní na zastupitelstvu

Koalice v Praze 5 už podle něj má zhruba dohodnuté rozdělení gescí, ale zveřejní ho až na ustavujícím zastupitelstvu. Mazur pouze uvedl, že za hlavní osy rozvoje považuje dopravu, životní prostředí a územní rozvoj, a každá ze tří stran koalice se zhruba zaměří na jednu z nich.

Volby v Praze 5 vyhráli Piráti a nezávislí s 11 mandáty, druhá skončila ODS s devíti křesly, třetí TOP 09 se sedmi křesly a čtvrté ANO, které získalo rovněž sedm zastupitelů. Do zastupitelstva se dostalo také STAN, které získalo šest mandátů, KDU-ČSL a nezávislí obsadili tři mandáty. Koalice Pirátů, ODS a ANO bude mít ve 43členném zastupitelstvu 27 hlasů.