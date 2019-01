Peking, Praha - Za účasti primátorky Hlavního města Prahy v úterý byla v pekingské zoologické zahradě slavnostně zahájena reprezentativní výstava představující Zoo Praha. Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek se ještě předtím v Číně zúčastnil výroční konference Asociace čínských zoologických zahrad, kde představil projekt Návrat divokých koní a jednal o přepravě koní Převalského z Evropy do čínské stanice Jimsar.

Slavnostní zahájení výstavy o Zoo Praha v pekingské zoologické zahradě. | Foto: Jiří Malina/Zoo Praha

Výstava představuje na jedenatřiceti velkoplošných panelech v čínštině a angličtině nejen krásy pražské zoo, ale také její historii, chovatelské úspěchy a významné projekty na ochranu ohrožených druhů zvířat v přírodě. Výstava má přispět k propagaci Zoo Praha v Číně.

Zoo získala tzv. zlaté opice

„Spolupráce s pekingskou zoo je však širší," konstatuje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Podepsali jsme v úterý smlouvu, na jejímž základě získáme do Prahy například vzácně langury čínské, tzv. zlaté opice, které dosud nejsou chovány nikde mimo Asii. Začali jsme jednat také o společných aktivitách obou metropolitních zoo na ochranu ohrožených druhů ve střední Africe."

Ředitel Zoo Praha se také zúčastnil výroční konference Asociace čínských zoologických zahrad, kde jednal o spolupráci na reintrodukci koní Převalského v čínské Džungarské pánvi.

Návrat koně převalského do Číny

„Jsme již domluveni, že Zoo Praha bude koordinovat přepravu několika hřebců koně Převalského do stanice v Jimsaru a případně i do rezervace v Karamaily," uvedl Bobek.

„Cílem je rozšířit genetickou základnu koní Převalského, kteří se v Číně vracejí do Džungarské pánve. Přeprava je plánována na příští rok civilním cargo letem do města Urumči a dále po zemi do stanice v Jimsaru. Není však vyloučeno, že někteří z hřebců by po aklimatizaci mohli být vypuštěni přímo do rezervace Karamaily, kde dnes ve volnosti žije asi 145 koní Převalského."

