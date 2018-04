Výstava v Národním technickém muzeu přiblíží fenomén kol Favorit

Gastronomie - Gastronomie Číšník, servírka 18 000 Kč

Číšníci a servírky Číšník/servírka pro snídaňový provoz. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Praha , kontakt: Mgr.Romana Štěpánová, tel.:296895041, , Kongresové centrum Praha, a.s., restaurace Esprit v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre přijme do svého kolektivu číšníka/servírku pro snídaňový provoz se znalostí AJ., , Náplň práce:, - obsluha hostů , - komunikace s hosty , - samostatná práce , - podílení se na větších akcích typu rauty, after party, - kontrola minibarů, , Požadujeme:, - absolvent SHŠ nebo vyučení v oboru číšník , - zájem o obor a chuť pracovat, - příjemné vystupování, - komunikativnost, - profesionalita, radost z obsluhy hostů, - znalost AJ , - znalost dalšího jazyka a praxe v oboru vítány, , Nabízíme:, - práce v přátelském týmu a moderním prostředí, - zázemí silné a stabilní společnosti, - 5 týdnů dovolené, - personální stravování, - možnost ubytování v rámci řetězce IHG za zvýhodněné zaměstnanecké ceny, - možnost parkování v hotelových garážích za zvýhodněné ceny , - roční příspěvek na obuv, , Životopisy posílejte, prosím, na e-mailovou adresu: romana.stepanova@holidayinn.cz. Pracoviště: Kongresové centrum praha, a.s. - 002, Na Pankráci, č.p. 1684, 140 00 Praha 4. Informace: Romana Štěpánová, +420 296 895 041,739 539 116.