Výstava ukáže unikátní dokumenty z roku 1968 i normalizace

V zahradách pod Pražským hradem bude od neděle přístupná výstava, která na historických dokumentech a dobových fotografiích přibližuje události Pražského jara, invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a období normalizace 70. a 80. let. Potrvá do 30. září a její návštěvníci uvidí mimo jiné dobové nápisy a vzkazy okupantům na zdech měst, autentické pouliční fotografie účastníků srpnových událostí, tituly legálních i ilegálních československých novin či normalizační rozsudky nad nepřáteli státu.

Výstavu připravila Jazzová sekce a Národní památkový ústav, který je správcem zahrad spojujících Malou Stranu a Pražský hrad. Poskytnuté materiály pocházejí z archivů pamětníků a soukromých sběratelů. Na slavnostním zahájení výstavy se sešli někteří čeští a slovenští pamětníci. Při setkání zazněl dosud neznámý vzpomínkový příspěvek legendy Pražského jara Čestmíra Císaře, který nahrál pro Evropský parlament v Bruselu v roce 2008. ČTĚTE TAKÉ: Výstava v Jízdárně na Pražském hradě představí příběhy státních symbolů Expozice bude průběžně obměňována Nedávnou historii přibližují dobové nahrávky protiokupačních písní, projevy tehdejších představitelů nebo známé populární melodie. Busta Françoise Mitterranda v blízkosti výstavy připomíná politickou osobnost, která významně přispěla ke změně politického uspořádání ve východní Evropě a k pádu železné opony.



V Galerii Jazzové sekce na Kolowratském nádvoří jsou vystaveny fotografie, texty a plakáty z kritického týdne vpádu armád pěti zemí Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Normalizaci připomíná část výstavy v oranžérii zahrad pod Hradem. Dokumentární formou odhaluje život společnosti od srpna 1968 až do Mitterrandova setkání s disidenty v prosinci 1988. Organizátoři shromáždili velké množství obrazového materiálu, a tak bude expozice průběžně až do 30. září obměňována. ČTĚTE TAKÉ: Bratři Formani přivezou na smíchovskou náplavku opět divadlo Venkovní expozice Říkají si nezávislí se věnuje mocenské represi a formám, jakými normalizační režim bojoval proti svobodnému smýšlení. Vystaveny jsou první rozsudky za protistátní činnost, vyhlášky o čistkách v knihovnách, fotografie ze života a pronásledování disidentů včetně policejních nákresů. Expozici doplňují seznamy zakázaných kapel nejenom v tehdejší ČSSR, ale i ze Sovětského svazu, vzpomínka na kardinála Františka Tomáška, výhružné dopisy prokurátorů manželkám uvězněných, celosvětová mediální solidarita i Helsinské dohody.





