Vysoké školy se obávají, že hodnocení jejich výzkumu se nestihne

Rada vysokých škol (RVŠ) se obává, že do konce roku se nepodaří dopracovat konkrétní postupy pro hodnocení výzkumu na vysokých školách. Podle výsledků hodnocení se mají v budoucnu rozdělovat peníze pro vysoké školy, ale také pro další instituce zabývající se výzkumem. Metodika hodnocení je sice připravena, pro vysoké školy ale vyžaduje zpřesnění. Uvedli to na tiskové konferenci členové předsednictva Rady vysokých škol.

Metodika hodnocení výzkumných organizací, kterou letos v únoru schválila vláda, má nahradit dosavadní hodnocení založené zejména na mechanickém sčítání publikačních výstupů. Od nové metodiky si rada vlády pro výzkum slibuje přesnější a komplexnější hodnocení. Pro výzkumné instituce je to zásadní věc, protože na ní záleží, kolik peněz ze státního rozpočtu dostanou. Zatímco například pro ústavy Akademie věd již použitelná metodika existuje, vysokým školám zatím chybí.

Nejasnosti způsobují školám problémy

„Nová metodika hodnocení má platit od letošního roku dále, nicméně je velmi vágní a čeká se na její upřesnění," řekl místopředseda RVŠ Tomáš Opatrný. Vláda upřesnění chtěla mít na stole do konce roku, nyní už je jasné, že se to nestihne.

„Nejdůležitější úkol je teď na straně sekce vicepremiéra pro výzkum a dále ministerstva školství, které to bude dopracovávat do dalších detailů," řekl místopředseda Opatrný.



Vysvětlil, že podle výsledků hodnocení se vysokým školám určuje nejen rozpočet institucionální, spojený s výzkumnou činností, ale i příspěvek na vzdělávací a tvůrčí činnost, který rozděluje ministerstvo školství. Nejasnosti s hodnocením vrhají vysoké školy do nejistoty ohledně jejich financování v dalších letech.

Vláda schválila tři miliardy

Na vysoké školy šlo letos ze státního rozpočtu přibližně 21,5 miliardy korun. Pro příští rok usilovali jejich zástupci o zvýšení o 4,5 miliardy, nakonec vláda schválila tři miliardy korun navíc.

Návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2018 se ještě bude zabývat Poslanecká sněmovna. Jak uvedl předseda RVŠ Jakub Fischer, navýšení o tři miliardy korun se nepromítlo do střednědobého návrhu rozpočtu. Znamená to, že v dalších letech se s těmito penězi pro vysoké školy zatím nepočítá.