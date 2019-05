Za 3,57 miliardy korun bez DPH hledá firmu, která zmodernizuje úsek z Prahy–Vysočan do Mstětic. Součástí úprav je i kompletní proměna stanice Praha–Vysočany a vybudování nové zastávky Rajská zahrada v blízkosti metra B. Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele, kde je kompletní zadávací dokumentace včetně popisu jednotlivých úprav.

SŽDC počítá na patnáctikilometrovém úseku s kompletní rekonstrukcí železničního svršku, spodku a nástupišť v zastávce Zeleneč, stanicích Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany, dále pak s opravami železničních přejezdů, mostních objektů, trakčního vedení, staničního zabezpečovacího, sdělovacího a komunikačního zařízení. Opravou má dojít k odstranění technicky nevyhovujícího stavu a současně zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení cestovních dob. Trať má být vhodná i více pro nákladní dopravou než dosud, zvýší se například třída zatížení. Po trati budou moci jezdit až pro 740 metrů dlouhé vlaky.

Propojení železnice s metrem

K nepoznání bude především stanice Praha–Vysočany, dnes jedna z nejméně atraktivních na české železnici. Konfigurace stanice bude zcela nová: se dvěma ostrovními a jedním vnějším nástupištěm. Stávající podchod projde rekonstrukcí a rozšířením, přibudou eskalátory a výtahy. Nástupiště se navíc propojí novým podchodem pro přístup cestujících od ulic Krátkého a bratří Dohalských. Vznikne zcela nová odbavovací hala, současná zmizí.

Velkou změnou je i další propojení železnice s metrem. Železniční zastávka Praha-Rajská zahrada je umístěna v nejbližším možném místě u zastávky MHD metra B a autobusových linek stejnojmenného názvu Rajská zahrada. Přístup bude zajištěn pomocí nově navrhované lávky vedoucí přes Chlumeckou ulici a zároveň samotnou železniční trať do ulice Borská v oblasti Na Hutích. Lávku má stavět město, pokud se nestihne postavit včas, ke zprovoznění nedojde.

Akce bude mít velký vliv i na samotný provoz: částečně bude jednokolejný. Její součástí je i rekonstrukce koleje trati z Prahy do Turnova, která vede k odbočce Skály a dál do Satalic, na té se chystá nepřetržitá výluka v součtu na 21 dní. Nově bude i tato třetí kolej elektrizovaná a instalují se na ní u odbočky Skály kolejové spojky s tratí do Lysé nad Labem.

Vlaky by na trati měly zrychlit, na některých úsecích až na 160 km/h. Než bude zavedeno evropské vlakové zabezpečovací zařízení ETCS, bude ale na celém úseku až do Lysé nad Labem nejvýše stokilometrová rychlost. Dosud je na trati maximum 100 kilometrů v hodině, na velké části je ale možné jet jen 60 km/h.