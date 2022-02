Na otázku, co popřál svatebčanům, starosta Ondřej Gros (ODS) jako jeden z oddávajících odpověděl: „Dovolil jsem si párům, které jsem oddával, v závěru dát radu člověka, kterého si vážím. Jsou to slova z dopisu bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, která napsal svému synovi k sňatku. Nikdy se nedostaneš do potíží, pokud alespoň jednou denně budeš říkat: 'Miluji tě.“

Datum psané 22. 02. 2022 (zkráceně lze psát i 22.2.22) je v numerologii tzv. palindromové datum, to znamená, že se čte zprava doleva i zleva doprava stejně. Dny, které jsou palindromovým datem se považují za dny štěstí. Numerologové jsou navíc toho názoru, že dvojka je symbolem štěstí, lásky, klidu, růstu, vytrvalosti a pozitivní energie.