Hlavní město plánuje přijmout řadu opatření pro zavedení modrozelené infrastruktury (MZI), tedy technologií zabývajících se výsadbou stromů, protipovodňovou ochranou a hospodařením s dešťovou vodou. Město má od loňského roku schválený implementační plán více než 50 projektů.

Mezi tato opatření zapadá i plán výsadby milionu stromů během osmi let, který magistrát již dříve představil. Jak dokládají pilotní projekty v Budečské ulici a Čelakovského sadech, náklady na jeden strom ve znečištěném prostředí činí sto tisíc a více korun.

„V centru Prahy se bavíme o desetitisících stromech. Většina ale bude vysázena v prstenci okolo Prahy,“ řekl Pražskému deníku radní pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu).

„Většinu nákladů představují stavební práce,“ vysvětlil Hlubuček s tím, že v centru si výsadba žádá i stavební úpravy komunikací, a tudíž vyšší náklady. Podle radního mají příslušné městské organizace pro tento rok v rozpočtu více než 50 milionů korun, v příštích letech bude částka navýšena.

Experti vymýšleli, jak ochladit město

Vytvoření klimaticky odolného města bylo tématem pondělní konference pořádané Institutem plánování a rozvoje (IPR). „Bez zeleně by města byla neobyvatelná, stromy město ochlazují,“ řekl na úvod Jan Richtr z IPR.

Výsadba v ulicích se ale dostává do kolize s inženýrskými sítěmi. „Pojďme modrozelenou infrastrukturu zrovnoprávnit se sítěmi. Jinak se nehneme dál. Nejsnadnější by bylo kabelová vedení vymezit do nějakých koridorů, kanálů,“ řekl na konferenci projektant Jiří Vítek. Podle něj je pro majitele sítí jednodušší povolení k jejich manipulaci nedávat.

Praha zatím realizovala dva pilotní projekty. Jedním z nich je Budečská ulice na Vinohradech, která představuje typickou ulici v centru města protkanou inženýrskými sítěmi.

Čelakovského sady - mrtvé místo

„Cílem bylo vytvořit stromořadí tak, aby stromy byly zdravější a žily déle,“ vysvětlil krajinářský architekt Aleš Steiner. To zajistí instalace takzvaného prokořenitelného systému. Díky unikátní technologii tvořené plastovými konstrukcemi pak mohou stromy přežívat i v nepříznivém prostředí.

Díky snížené okolní dlažbě je k nim také svedena srážková voda z chodníku. „Cena na jeden strom vyšla přibližně na sto tisíc. Běžně je to přitom 15 až 30 tisíc,“ řekla krajinářská architektka z magistrátu Alice Dědečková.

Dalším projektem byla revitalizace Čelakovského sadů v okolí Národního muzea. Podle krajináře Ondřeje Fouse se jednalo o náročný projekt. „V důsledku kontaminace zde umíraly i nové stromy,“ popsal Fous. „Místo bylo bez žížal a zcela mrtvé, to bylo pro nás velkým varováním,“ dodal. Stromy by bez zmíněné technologie dlouho nepřežily. I proto se zde investice na jeden strom podle Fouse vyšplhala až na 200 tisíc.