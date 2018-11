Výměna premiéra a ministerstvo spravedlnosti ČSSD, žádá pražská buňka

Krajský výkonný výbor pražské sociální demokracie vyzval vedení strany, aby se v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo zasadilo o výměnu na pozici premiéra. Pro zajištění nestranného vyšetřování požadují pražští sociální demokraté také to, aby ministerstvo spravedlnosti přešlo od hnutí ANO pod ČSSD. Pokud Andrej Babiš těmto požadavkům nevyhoví, měli by ministři sociální demokracie rezignovat. Informaci přinesl jako první server Info.cz, agentuře ČTK ji potvrdil předseda pražské ČSSD Petr Pavlík.

Vedení pražské buňky vyzvalo politické grémium strany ve třech bodech k řešení aktuální vládní krize. "Krajský výkonný výbor ČSSD Praha žádá politické grémium ČSSD, aby učinilo veškeré kroky vedoucí k tomu, aby v zájmu zachování politické kultury a důvěryhodnosti koaličního kabinetu došlo k personální změně na postu předsedy vlády České republiky," píše se v prvním bodu usnesení, které má k dispozici i redakce Pražského deníku.

Druhý bod řeší výměnu na postu ministra spravedlnosti. Pokud hnutí ANO personálním požadavkům nevyhoví, měli by podle pražské ČSSD ministři strany na posty v kabinetu rezignovat a připojit se k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Sociální demokracie má v současné vládě pět ministrů. "Jaký názor v ČSSD převáží, se ukáže ve středu na předsednictvu. Myslím si, že nyní vládne v členské základně v Praze velké rozčarování," řekl pro Info.cz předseda pražské buňky Pavlík. Připojí se další krajské organizace? "Myslím, že jsme osamělí," odpověděl Pavlík. Ministr vnitra a stranický předseda Jan Hamáček požadavky z hlavního města na tiskové konferenci k postupu policie nekomentoval.

Vládní krize vypukla v reakci na reportáž serveru Seznam Zprávy, ve které reportéři vypátrali ve Švýcarsku syna premiéra Andreje Babiše (ANO), stíhaného spolu se svým otcem v kauze čtyřiapadesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo.

Andrej Babiš ml. serveru řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Babiš to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil otce ze lži. Premiér v sobotu za synem odletěl do Švýcarska, kde bydlí se svou matkou. Po návratu televizi Nova řekl, že jeho syn je stále přesvědčen, že do Ruska odjel nedobrovolně.

Opoziční strany chtějí na páteční schůzi Sněmovny vyslovit nedůvěru vládě, potřebovaly by k tomu ale buď hlasy vládní ČSSD, nebo komunistů. Prezident Miloš Zeman avizoval, že v případě pádu vlády opět pověří sestavením nového kabinetu Babiše. Předsedové ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN v úterý ve společném prohlášení vyzvali prezidenta, aby v případě vyslovení nedůvěry vládě jmenoval premiérem někoho jiného.