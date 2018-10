Výměna pražců v metru přinese další výluky, ačkoli pracovat se bude i v noci

Pražský dopravní podnik chce zvýšit tempo, jakým mění dřevěné pražce v nejstarších úsecích metra na trasách A a C. Kvůli tomu vypsal novou zakázku za 200 milionů korun, ve které chce najít firmu na výměnu pražců na další čtyři roky.

Praha (3. 7. 2017) – Dopravní podnik mění na trase C metra vysloužilé dřevěné pražce za železobetonové v kolejišti mezi stanicemi Muzeum a I. P. Pavlova. Vyžádalo si to uzavření úseku mezi stanicemi Pražského povstání a Florenc, a to od 1. až do 9. červenFoto: Deník / Holakovský Milan