Důvodem je především likvidace železničního mostu, po kterém ještě na začátku prosince jezdily vlaky. Uzavření podjezdu mezi ulicemi Průběžná, Na Padesátém a Švehlovou zároveň umožní další práce na budování nové železniční zastávka Praha-Zahradní Město. Ta bude také sloužit jako důležitý přestupní uzel mezi vlaky PID a MHD.

Zdroj: DPP

Uzavírka se dotkne velkého množství linek. U tramvajových to budou denní 22 - všechny spoje této linky budou ukončeny v zastávce Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická) a 26, která bude ve směru z centra ze zastávky Strašnická odkloněna do zastávky Kubánské náměstí. Noční linky číslo 97 a 99 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava X26 (denní) a X97 (noční).

V dotčeném úseku pojedou jinudy i autobusové linky 101, 138, 175, 177 a 195. Jako náhrada za části jejich tras budou zavedeny linky X101 a X175. Kompletní přehled změn a dopravních opatření po dobu výluky najdete zde.

O opatření bude pražský dopravní podnik informovat pomocí letáků, úpravou pevného informačního systému ve stanicích metra dotčených výlukou i hlášením v metru a dotčených tramvajových linkách.