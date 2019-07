Pražský dopravní podnik (DPP) zveřejnil informaci o komplikaci na webu. Kdy bude závada odstraněna, však zatím není uvedeno. „Vstup do stanice je umožněn pouze po pevném schodišti od křižovatky náměstí Hrdinů a ulice Na Pankráci, zhruba sto metrů od výstupu z náhradní autobusové dopravy XC,“ píše DPP. Cestující, kteří z metra vystupují, jedou dvěma funkčními eskalátory.

Před vstupem do metra je podle zjištění ČTK od rána několik informátorů ve žlutých vestách, kteří příchozí posílají do vestibulu metra oklikou. Ta je značena šipkami na chodníku. V 5:00 mimo dopravní špičku byla situace na místě klidná. Podle informátorů ve stanici se závada eskalátoru zřejmě týká brzd.

Metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov nejede kvůli výměně pražců od soboty a mimo provoz bude do soboty 6. července. Čtvrtek je tedy poslední pracovní den výluky. V první všední den výluky lidé zcela zaplnili stanici tak, že načas musel být omezen provoz metra a vstup do stanice byl uzavřen. Náporu lidí přestala stačit kapacita stanice kolem 09:00, na výstup čekali cestující až dvacet minut.

Výměna pražců na trase C potrvá deset let

Situace se zklidnila poté, co dopravní podnik oddělil výstupní a nástupní prostor vestibulu metra páskami. Problémy totiž vznikaly zejména tím, že se promíchali nastupující a vystupující a prostor ucpali. Dopravní podnik v průběhu týdne zveřejnil video, jak rušno je v kolejišti omezeného úseku.

„Pracuje zde okolo 70 lidí, ve finále vyvezeme zhruba 50 tun materiálu a navezeme a namontujeme celkem cca 125 tun nového. Během jednoho dne měníme kompletně cca 88 pražců,“ sdělila mluvčí Hana Pohanová na facebookové stránce. Další výluka je v plánu na září. Celkově zabere výměna starých pražců z roku 1974 jenom na trase C až deset let.