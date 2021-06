Vznikne dopravní kolaps? Podjezd v Průběžné se na tři měsíce uzavře

Na velké potíže by se měli připravit cestující pražskou MHD v oblasti Strašnic a Zahradního Města. Kvůli přestavbě a zahloubení Průběžné ulice pod novým železničním mostem bude od pondělí 14. června od cca 23.30 do středy 15. září 2021 do cca 23.30 obousměrně přerušen provozu tramvají v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař a dojde také ke změnám ve vedení autobusových linek v oblasti Zahradního Města.

Stavební práce u nového přemostění Průběžné ulice 11. června 2021 v Praze. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Problémy ovšem čekají také na řidiče aut, protože vyloučením tramvají a zavedením náhradní autobusové dopravy dojde k zahuštění už tak silného provozu v ulici V Korytech. Trable vznikaly již v době první uzavírky kvůli demolici starého železničního mostu nad Průběžnou v lednu letošního roku, a to tehdy ještě platil tvrdý lockdown kvůli nákaze covid-19, takže byl provoz výrazně nižší. Takže informace "zpoždění v síti autobusů kvůli silné IAD (individuální automobilová doprava, pozn. red.)" se na stránkách dopravce bude jistě oběvovat ještě častěji, než nyní. OBRAZEM: A je pryč! Starý železniční most na Zahradním Městě dělníci rozebrali Přečíst článek › Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) v koordinaci s touto důležitou stavbou využijí výluky a provedou v úseku všechny potřebné práce. DPP např. opraví tramvajovou trať, vymění kolejnice u zastávek Dubečská a Obchodní centrum Hostivař, a napojí novou tramvajovou smyčku Zahradní Město ke stávající síti. Výstavba smyčky Zahradní Město Galerie 10 fotografií v galerii ›





Kromě toho opraví tramvajovou trať v obratišti Nádraží Hostivař a v jeho blízkosti. Výluky využije i TSK, která vybuduje bezbariérový přístup do prostoru tramvajové smyčky Nádraží Hostivař a provede sanaci opěrných zdí okolo tramvajového tělesa v Průmyslové ulici. Po skončení výluky bude cestujícím sloužit nová zastávka Nádraží Zahradní Město, ve které budou zastavovat tramvajové i autobusové spoje. Zastávka Nádraží Zahradní Město nahradí stávající zastávku Na Padesátém. Tramvajový boom. Hlavní město letos začne stavět další dvě tratě Přečíst článek › Od 16. září 2021 začne cestujícím sloužit i nová tramvajová smyčka Zahradní Město, kterou DPP v současnosti staví. Budou do ní zajíždět ty spoje linky č. 22, které v současnosti končí ve smyčce Radošovická. A od neděle 26. září 2021 by měly v nové železniční stanici Praha – Zahradní Město, kterou buduje Správa železnic, zastavovat vlakové spoje. Změny tras tramvajových linek Všechny spoje linky č. 22 budou ukončeny v zastávce Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

Linka č. 26 bude do 20. 6. 2021 s ohledem na výluku Hlavní nádraží – Husinecká ve směru od Divoké Šárky zkrácena do zřízené zastávky Dlážděná – dále bude pokračovat jako linka č. 9 směr Sídliště Řepy.

Od 21. 6. 2021 bude ve směru z centra ze zastávky Strašnická odkloněna do zastávky Kubánské náměstí.

Linky 97 a 99 budou ve směru z centra zkráceny do zastávky Staré Strašnice (nástupní zastávka Radošovická). V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Nádraží Hostivař bude zavedena náhradní autobusová doprava (v denním provozu linka X26 a v nočním provozu linka X97). Změny v provozu autobusů Linka č. 101 bude ve směru od Tolstého ze zastávky Centrum Zahradní Město odkloněna do zastávky Jesenická (v úseku Skalka – Zentiva je nahrazena linkou X101).

Linka č. 138 bude v úseku Na Padesátém – Centrum Zahradní Město obousměrně odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická, Korytná, Želivecká, Jesenická, Poliklinika Zahradní Město a Hlohová.

Linka č. 175 bude zkrácena do trasy Florenc – Skalka (v úseku Zahradní Město – Háje bude nahrazena linkou X175).

Linka č. 177 bude mezi zastávkami Na Padesátém a Zahradní Město odkloněna přes zastávky Dubečská, Radošovická a Korytná.

Linka č. 195 bude zkrácena do trasy Sídliště Letňany – Skalka. V trase Skalka – Michelangelova – Mokřanská – Kablo – Zentiva bude zavedena linka X101 (všechny zastávky jsou v pravidelných zastávkách linky 101). V trase Strašnická – Staré Strašnice – Zahradní Město – Sídliště Na Groši – Hostivařská – Boloňská – Na Křečku – Sídliště Petrovice – Horčičkova – Háje bude zavedena linka X175. Pro autobusy platí uvedené změny do 20. srpna. Kompletní přehled změn způsobených výlukou najdete zde. Schéma provozu při uzavírce podjezdu v Průběžné..Zdroj: DPP