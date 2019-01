Praha - Vlakybudou končit v blízkosti Vítězného náměstí, cestující musejí dostat podrobné informace.

SLYŠELA JSTE? Výluka podle ministerstva nesmí cestující odradit od cestování vlakem./Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Hned několik podmínek má ministerstvo dopravy k výluce na trati Praha Masarykovo nádraží – Kladno, která začne v pátek 24. dubna a trvat by měla zhruba dva měsíce.

Neodradit cestující

„Je několik zásadních věcí, které musejí být splněny, tak aby se výluka co nejméně dotkla samotných cestujících,“ vysvětlil Martin Kupka, mluvčí ministerstva dopravy. Tou první má být dostatečná informovanost o změnách na trase, kterou by měli zajistit zejména České dráhy (ČD).

Jejich mluvčí Ondřej Kubala už předem ujistil, že ve chvíli oznámení termínu výluky, ČD ihned zareagují. „Určitě budeme o všech podrobnostech s dostatečným předstihem informovat,“ sdělil Deníku. Celkem čtyři a půl tisíce lidí, kteří denně na trase jezdí, se tak podle něj nemusejí obávat, že by se o změnách v dopravě nedozvěděli.

„Druhým úkolem pro České dráhy bude nalákat cestující po ukončení výluky zpět do vlaků,“ pokračoval Martin Kupka s tím, že nejlepší by bylo, aby lidé i v době omezení nadále využívali vlakovou dopravu.

Pěší přesun nesmí být dlouhý

Třetí podmínkou je, aby vzdálenost na přesun cestujících z provizorní konečné zastávky Gymnasijní na Vítězné náměstí nebyla delší než vzdálenost z vlakového nádraží v Dejvicích k metru Hradčanská.

Podle Pavla Hally, mluvčího Správy železniční dopravní cesty, bude přesun dlouhý několik set metrů, zhruba 350, a cesta potrvá pár minut. Po přesunu pak lidé nasednout do metra ve stanici Dejvická, či přestoupí na autobusy a tramvaje a vydají se do centra. „Se zřízením zastávky by neměl být problém a vše včas stihneme,“ doplnil Pavel Halla.

Nejen kvůli Blance?

Výluka je nutná z důvodu pokračující výstavby tunelového komplexu Blanka, která už nyní zasahuje až ke kolejím a pro bezpečnost pracovníků je tak nutné provoz přerušit. Mnoho lidí se ale hodně zlobí, proč z důvodu výstavby silničního okruhu musejí trpět cestující ve vlaku, kterých se to netýká. „Opět se dává přednost autům a my musíme ustoupit,“ rozčiloval se jeden z cestujících Marek Pořádek.

Důvody výluky jsou ale i jiné a týkají se přímo kolejové dopravy. „Není to jen v našem zájmu. Dalším důvodem budou práce na mostu ve Svatovítské ulici, kde vede Buštěhradská dráha. Most zde budeme rozšiřovat, ale také musíme jít pod mostem do hloubky pět metrů, kde budeme zpevňovat základy. V podstatě zde budeme připravovat podmínky pro budoucí rychlodráhu Praha – Kladno,“ vysvětlil František Polák, mluvčí společnosti Metrostav, která Blanku staví.