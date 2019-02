Výjezd z Blanky na Prašném mostě by se mohl zkušebně uzavírat

Praha - Výjezd z tunelu Blanka na Prašný most by se mohl uzavírat, zkušebně a nejspíš jen v ranní a odpolední dopravní špičce po dobu opravy nedaleké Korunovační ulice. Pražský magistrát to chce posoudit během několika dní. Ve čtvrtek to řekl náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Není podle něj pravda, že dohoda je definitivní, jak ji prezentuje radnice Prahy 6. Do konce týdne by měl mít k dispozici podklady, podle nichž návrh posoudí. Proti uzavření výjezdu z tunelu se postavila sousední městská část Praha 7.

Tunel Blanka. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Dopravní situace kolem nedalekého Vítězného náměstí je komplikovaná od loňského otevření tunelu Blanka, ještě ji zhoršila nynější oprava Korunovační ulice, která má skončit v prosinci. Proto Praha 6 žádala uzavření výjezdu. „Výrazně se uleví přetížené Svatovítské ulici ve směru na Vítězné náměstí," uvedl v tiskové zprávě starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Vjezd do tunelu zakážou proměnné značky Dolínek byl původně proti požadavku městské části, dnes potvrdil, že možnost uzavření zvažuje. „Obecně jsem proti uzavření výjezdu. Dlouhodobé uzavření výjezdu by přivedlo více aut do ulic na povrchu," uvedl. Výjezd by se podle něj měl uzavírat dočasně v době, kdy bude Svatovítská ulice ve směru na Vítězné náměstí ucpaná. Do konce týdne by měl mít potřebné podklady, zkušební změna značení by mohla být připravena za osm až deset dní. Fyzicky tunel uzavírán nebude, vjezd do něj zakážou proměnné značky. Praha 7, na jejímž území leží uzavřená Korunovační ulice, považuje návrh uzavřít výjezd z tunelu za absurdní. „Lidé si opět zvyknou tunel nepoužívat, což je nepřijatelné. Uzavření jakéhokoli výjezdu z tunelu Blanka je zcela extrémní možností a dočasně by k ní mělo dojít jen v případě nejvyšší nutnosti," uvedl v tiskové zprávě starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL). Podle něj by uzavření výjezdu navíc zkomplikovalo situaci jinde. Na Vypichu vzniknou parkovací plochy Podle starosty Koláře magistrát přislíbil i další opatření. V Roztocké ulici přivádějící dopravu bude prodloužen interval semaforů, výhledově by měl být instalován semafor, který bude interval upravovat podle aktuální situace. Na Vypichu by měly být vybudovány odstavné parkovací plochy, studie proveditelnosti tam má prověřit možnost vybudování mimoúrovňové křižovatky. Praha 6 žádá také urychlené zprovoznění podzemních garáží na Prašném mostě a zákaz vjezdu kamionů do Patočkovy ulice. Blanka funguje už rok Tunelový komplex Blanka se po řadě odkladů otevřel před rokem. Jeho nejvytíženější částí pod ulicí Milady Horákové, která ústí právě na Prašném mostě, jezdí až 85 tisíc aut denně. Dotčené radnice i neziskové organizace trvale opakují výtky, podle kterých magistrát zaspal v přípravě následných dopravních opatření. Magistrát to opakovaně odmítl. Vítěznému náměstí by měl ulevit roky chystaný obchvat, který je ovšem teprve ve fázi projektu. Čtěte také: Provoz Blanky vyjde Prahu zhruba na 20 milionů korun měsíčně

Autor: ČTK