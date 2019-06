Hlavní novinkou je označování jednotlivých východů čísly, a to podle stejné logiky jako u exitů na dálnicích. Opatření má ulehčit a zrychlit orientaci v systému východů z metra. Testování podle DPP ukáže, jestli se nové označení bude v této podobě instalovat do všech 61 stanic.

V systému pražského metra existuje více než 300 výstupů na povrch. Rekordmankou je přestupní stanice Můstek na lince A, ze které vede 17 výstupů. „Inspirovali jsme se v zahraničí, ale také u číslování sjezdů z dálnic. Pro řidiče je jednodušší si zapamatovat, že má sjet na exitu číslo 14, to je jednoznačná informace, než být v rozpacích, jestli má jet na Beroun-Východ, Střed nebo Západ. Stejnou logiku má i číslování výstupů z metra,“ řekl Jiří Černík, vedoucí odboru Dopravně provozní informace DPP. Podle něj váhají především zahraniční turisté, kteří pokračují dále vrchovou dopravou a nevyznají se v místních názvech.

„Tato novinka je první vlaštovkou celé řady námětů na zlepšení, která již brzy představíme veřejnosti. Naším cílem je nejen zlepšit přehlednost při cestování veřejnou dopravou, ale také propojit jednotlivé druhy zdravé mobility mezi sebou a například mnohem více podpořit pěší dopravu nebo lépe provázat MHD s železnicí,“ doplnil ředitel Ropidu Petr Tomčík.

Číslování výstupů je vždy z pohledu cestujícího vystupujícího z metra. Ve stanici má každý výstup svoje jedinečné číslo, začíná se vždy od čísla E1 (E = Exit). Symbolem E1 je označen první výstup ve vestibulu úplně vpravo, další výstupy jsou vzestupně číslovány proti směru hodinových ručiček. V protilehlém vestibulu číslování navazuje, nejnižším číslem je opět označen výstup úplně vpravo.

Čísla výstupů jsou také vyznačena v nové orientační mapě okolí dané stanice metra, kterou cestující najdou v klasických žlutých vitrínách na nástupištích a ve vestibulu metra. Čísla výstupů DPP a Ropid plánují vložit také do vyhledávačů spojení. Cestující pak dostane informaci, že má například jet metrem do stanice I. P. Pavlova, použít východ E3 a dále pokračovat tramvajovou linkou číslo 4, 10 nebo 16 do zastávky Štěpánská.