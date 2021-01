Podle opozice totiž ředitele a předsedu představenstva Martina Pacovského vybralo hlavní město bez výběrového řízení. Upozornila na to zastupitele a požádala primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), aby situaci v městské firmě s miliardovým ročním ziskem vysvětlil.

„Transparentnost je vlajková loď Pirátů, jmenovali ale ředitele městské firmy způsobem, který je v rozporu s jejich prohlášením,“ sdělil zastupitel Tomáš Portlík (ODS).

Primátor postup neschvaluje

Hřib na dotaz Pražského deníku uvedl, že nového šéfa zvolila dozorčí rada akciové společnosti, přičemž jeho strana tento postup neschvaluje.

„Naši nominanti do dozorčí rady prošli transparentním výběrovým řízením. Pokud je tedy na dozorčí radě hlasováno o volbě kandidáta do představenstva bez výběrového řízení, pak zástupci Pirátů to nepodporují,“ řekl Hřib.

„Nicméně v současné dozorčí radě nominanti za Piráty nemají většinu, a mohou být proto přehlasováni. Všude, kde mají Piráti většinu, jsou otevřená výběrová řízení standardem například celé představenstvo městské společnosti Operátor ICT bylo vybráno tímto způsobem,“ uvedl Hřib.

Pražskou plynárenskou má v gesci radní Jan Chabr (TOP 09). Podle Portlíka nového kandidáta Piráti tolerují na přání svého koaličního partnera TOP 09.

Vybírala poradenská agentura

„Kdyby pan Chabr udělal veřejné výběrové řízení, tak by ho možná pochválili Piráti, ale zkušeného manažera by nenašel. Je lepší, když kandidáty vybere poradenská agentura,“ sdělil předseda klubu TOP 09 Jiří Pospíšil. Vyvrátil, že by se on nebo Chabr s Pacovským dříve znali osobně.

„Najít někoho, na kom se shodnou politické strany i dozorčí rada, je velmi obtížné. Jsem rád, že se vybral zkušený manažer, a ne někdo, kdo by tam seděl jen proto, že by nikomu nevadil,“ popsal Pospíšil.

Podle něj je magistrátní koalice s veřejnými výběrovými řízeními neúspěšná, jak se ukázalo například při hledání ředitele magistrátu, jehož místo bylo neobsazené přes dva roky.

Nového šéfa plynáren zvolila dozorčí rada na svém zasedání 15. ledna, Pacovský vystřídal v křesle končícího Pavla Janečka.