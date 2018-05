Vůně a magické květy. V botanické zahradě vystavují pestrobarevné pivoňky

Pivoňky odpradávna zaujímají roli královen květin. Botanická zahrada hl. m. Prahy se pyšní jednou z nejlepších sbírek těchto rostlin v Evropě. Kolekce těch dřevitých je nejrozsáhlejší, jakou je možné v České republice zhlédnout. Vyrazte tak do Troji, než krásné květiny odkvetou.

Pivoňky jsou symbolem bohatství a hojnosti a hrají významnou roli v asijském umění. I u nás patří k ozdobám zahrad a jejich obliba rok od roku roste. „Sbírka pivoněk patří k našim prioritním sbírkám a zároveň se řadí mezi deset nejlepších v Evropě. Návštěvníci si mohou prohlédnout zhruba 500 druhů a kultivarů,“ uvedl Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.



Pivoňky se rozdělují na ty dřevité a bylinné. „Plané dřevité pivoňky a bylinné pivoňky jsou rozšířené na všech kontinentech severní polokoule, přičemž nejvíce druhů pochází ze Středomoří, Kavkazu a z Číny,“ vysvětlila Iveta Bulánková, kurátorka sbírky pivoněk v Botanické zahradě hl. m. Prahy.

Sbírka pivoněk obvykle vykvétá až okolo poloviny měsíce května. „Letos jsou ale keře už nyní v plném květu. A to díky nezvykle teplému, suchému a větrnému počasí během dubna,“ dodplnila kurátorka.



Pro zájemce, kteří by se rádi o pivoňkách dozvěděli více, připravila botanická zahrada i komentovanou prohlídku s odborníkem. Ta se bude konat v sobotu 12. května ve 14 a 16 hodin. Kurátorka Iveta Bulánková tak nadšencům představí celý sortiment zde pěstovaných rostlin, odhalí něco z jejich historie a vývoje šlechtění.

Účastníci prohlídky se dozví i mnoho zajímavého o pěstitelských nárocích, chorobách či škůdcích. Kurátorka také potencionálním zahradníkům vysvětlí, co je klíčem k úspěšnému pěstování těchto atraktivních dřevin.



Pokud se chcete podívat na krásné květy růžových či dalších pivoněk, neváhejte a navštivte Troju co nejdříve. Květy pivoněk nevydrží věčně. Venkovní expozici můžete navštívit každý den od 9 do 20 hodin.