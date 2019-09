Vstoupit, či nevstoupit do JZD? Studenti zažijí na festivalu 50. léta

Nejen pražští středoškoláci se mohou těšit na bohatý a moderně pojatý program k 30. výročí „sametové revoluce“. Během zážitkových workshopů si třeba budou moci v rámci školní výuky vyzkoušet hru na českého zemědělce ze začátku 50. let minulého století a přemýšlet o jeho dilematu, jestli vstoupit do družstva. Studenti se mohou hlásit i do literární nebo výtvarné soutěže na téma Jak může neplnoletý jedinec ovlivňovat společnost a co pro něj znamená svoboda.

Debata studentů. Ilustrační foto. | Foto: Festivalsvobody.cz

Ve více než dvacítce pražských škol i na Můstku a Národní třídě bude během podzimu k vidění výstava Střípky revoluce, která představí klíčové momenty roku 1989 z pohledu pamětníků formou tzv. rozšířené reality. V ní se obrázky instalované na panelech začínají po zaměření pokročilejších mobilních telefonů hýbat a mluvit. Připomenout poslední velký přelom českých dějin mohou školy mnoha způsoby díky projektu Festival svobody na školách, na kterém se podílí řada spolků a vzdělávacích platforem v čele se společností Post Bellum. Ta se stará o zvukovou databázi vzpomínek na události 20. století, aktuálně se zhruba deseti tisíci pamětníky. O bezplatné akce je velký zájem Učitelé i žáci si na projektovém webu festivalsvobody.cz/naskolach mohou k listopadovému jubileu bezplatně objednávat třeba výukové materiály nebo přednášky a debaty pod vedením redaktorů z Post Bella. Pamětníci vzpomínají. Doběhla jsem do krytu, a v tu chvíli dům spadl Přečíst článek › Během několik dnů od zveřejnění nabídky o ní projevilo zájem kolem dvou stovek škol z celé země. „Třeba kapacita zážitkových workshopů je už téměř vyčerpaná. Přihlásila se asi stovka škol, z toho polovina pražských. Velkou výhodou je to, že se téměř vyčerpávající nabídka akcí k 30. výročí revoluce nachází na jednom místě a dobře se v ní proto orientujete,“ uvedla za Post Bellum vedoucí vzdělávacích projektů Magdaléna Benešová. Cílem iniciativy je to, aby si na každé škole připravili celodenní listopadové oslavy sami studenti podle svých představ a s využitím nabízeného „balíčku“. Pražští pamětníci vzpomínají. Pivo jsme chladili ledem z branické ledárny Přečíst článek › Podle ředitele Post Bella Mikuláše Kroupy se v posledních letech daří prohlubovat povědomí dospívajících generací o nedávné dějiny, v učebnicích většinou zanedbávané. „Za hlavní důvod úspěchu považuji nástup mladších učitelů, kteří mají často odvahu k projektové výuce a inovativním metodám,“ uvedl Kroupa. Samotné Post Bellum v září spustí nový vzdělávací program Vyprávěj příběhy pro žáky 8. a 9. tříd. Stejně jako v projektu Příběhy našich sousedů půjde o výuku formou výroby dokumentu. Nový program by ale měl díky využití webu oslovit mnohem více školáků. Akce pro školy k výročí 17. listopadu Výstava Střípky revoluce ve vybraných školách, na Národ-ní třídě a u stanice Můstek.

Festival svobody na školách jednotlivé aktivity si objednávají na webu školy, učitelé i žáci.

Sametový happening o velké přestávce 15. listopadu proslovy a zvonění klíči.

Literární a výtvarná soutěž vítězné práce budou promítány na LED obrazovkách 17. listopadu na Národní třídě. Pražští pamětníci vzpomínají. Překlady knih jsme nosili tajně lesem Přečíst článek ›

Autor: Jan Prokeš