Všechny výbory pod opozicí? Bělobrádek: Je to neadekvátní

Lidovci považují návrh Pirátů na to, aby opozice získala vedení všech výborů ve Sněmovně, za neadekvátní. Podle hnutí Starostové a nezávislí (STAN) bude rozdělení výborů záležet na slušnosti budoucí vládní koalice, zatím ale není jasné, kdo ji bude tvořit.

Piráti o víkendu navrhli, aby kvůli plánu na vznik menšinové vlády ANO všechny sněmovní výbory s výjimkou organizačního vedli zástupci ostatních stran. ANO návrh kritizovalo.

"Myslím, že to je neadekvátní. Každopádně jsou výbory a komise, které by měla mít jen opozice," sdělil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Lidovci už dříve vyjádřili přesvědčení, že by opozice měla kontrolovat sněmovní komise pro dohled nad tajnými službami, protože to považují za nástroj pro zachování demokracie. Opozice by podle nich měla mít i předsedu bezpečnostního výboru.

"Obsazení vedení výborů bude na slušnosti koalice a její dohodě s opozicí," napsal předseda STAN Petr Gazdík. Upozornil zároveň, že v nynější povolební situaci není zcela jasné, které strany budou patřit ke koalici a které k opozici.

"To se ukáže právě při ustavující schůzi, volbě předsedy a orgánů Sněmovny. I Piráti se budou muset rozhodnout, kam chtějí patřit," poukázal na víkendové rozhodnutí pirátského poslaneckého klubu, který potvrdil dřívější stanovisko, že na předsedu Sněmovny podpoří Radka Vondráčka (ANO).

Totéž připomněl i Bělobrádek. "Otázkou je, zda Piráti jsou opozice, když chtějí udělat dohodu s ANO, SPD a KSČM o vedení Sněmovny," uvedl.

Piráty kvůli jejich rozhodnutí kritizovala o víkendu i ODS, která na předsedu Sněmovny navrhuje svého předsedu Petra Fialu. Podle občanských demokratů nahrává postoj Pirátů "mocenskému paktu" prezidenta Miloše Zemana a předsedy ANO Andreje Babiše, protože díky svému předsedovi Sněmovny bude mít ANO všechny tři pokusy o sestavení vlády.