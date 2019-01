Praha 10 - Léta chátral a tři roky trvala jeho rekonstrukce. Teď už však má dominanta Vršovic a symbol Prahy 10, Vršovický zámeček, jasno. „Již 15. března chceme v rámci zkušebního provozu pokřtít novou reprezentativní obřadní síň první svatbou," říká starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

Chráněná kulturní památka z 18. století nazývaná též jako Rangherka sloužila v minulosti i jako radnice. Tato bývalá manufaktura na hedvábí bude sloužit ale nyní především jako sociální zařízení pro seniory s kapacitou 75 lůžek. První klienty uvítá pár měsíců po prvních svatebčanech: podle starosty tomu bude ještě v první polovině letošního roku.

„Svatebčané si budou moci například objednat živou hudbu či sladit osvětlení obřadní síně se svatebními šaty nevěsty díky unikátní umělecké skleněné plastice nabízející tisíc barevných odstínů. Do budoucna jim chceme také nabídnout prostory pro raut, venkovní svatby v altánku a podobně," přiblížil novou funkci zámečku starosta.

V sociální oblasti bude zámeček poskytovat celkem dvě služby celoročně sloužící domov pro seniory, a dále domov se zvláštním režimem, který bude poskytovat pobytové služby osobám se specifickými potřebami. To znamená, že bude sloužit lidem se závažnými onemocněními, jako je například Alzheimerova nemoc.

V současné době radnice provádí dokončovací práce na vybavení domova. Takzvaný Domov spokojeného stáří má podle radnice plnit také funkci společensko-kulturního centra a seniorům z okolí bude nabízet kulturní a jiné programy.

A co Ďolíček?

Jasno naopak zatím není ohledně budoucnosti nedalekého Ďolíčku, stadionu fotbalových Bohemians 1905. Jisté je, že nebude zbourán: čehož se obávali fanoušci v minulosti. Zastupitelé Prahy 10 totiž i podle jejich dřívějších nejhlasitějších kritiků, zástupců sdružení Prahy 10, dělá vše pro to, aby dodrželi svoje programové prohlášení a stadion odkoupili. Teď už se prý řeší jen technické otázky: kdy a jak.

Rozhodnout by se mělo do konce března. Do té doby chce radnice dokončit jednání s vlastníky stadionu. Vedení městské části nyní čeká na dokončení znaleckého odhadu ceny stadionu. Již dříve byla jeho hodnota odhadnuta na 84,5 milionu korun, od té doby ale uskutečnila například investice do vyhřívaného trávníku. Nová cena by se tak měla o několik milionů navýšit.

Praha 10 podle radního Petra Vozobuleho ze sdružení Desítka pro domácí již předběžně s vlastníky stadionu jednala a reálné jsou dvě varianty řešení. První počítá s odkupem stadionu, druhá se směnou za sousední pozemek. Ten má hodnotu asi 60 milionů korun, podle platného stavebního povolení by na něm mělo vyrůst obchodní centrum. Rozdíl by radnice doplatila. Peníze na obě varianty má desátá městská část v rozpočtu připraveny.

V případě dohody s majiteli stadionu musí záměr odsouhlasit rada a zastupitelstvo městské části. Schválit jej také bude muset vedení hlavního města. Pokud by ke koupi nebo směně došlo, fotbalový klub by následně podle předběžných představ Praze 10 hodnotu stadionu po 20 let splácel.