Vršovické nádraží se může pochlubit pestrou minulostí. V roce 1882 vyrostlo jako nádraží Nusle na trati soukromé firmy Dráhy císaře Františka Josefa do Českých Budějovic. Ještě ten rok k němu byla napojena trať od Vyšehradu.

Na nádraží na rozhraní Nuslí a Vršovic byla brzy přesunuta asi 500 metrů vzdálená zastávka na trati do Modřan. O čtyři roky později bylo dokončeno i seřaďovací nádraží a v roce 1888 vznikla nedaleko dnes již nefunkční zastávka Královské Vinohrady. Mezi lety 1912 až 1941 neslo nádraží na pomezí dvou městských částí nejpřiléhavější název Nusle-Vršovice.

Nádražím projížděl Masaryk

V sobotu 21. prosince 1918 tudy za velké slávy projel speciální vlak, ve kterém se prezident Masaryk s doprovodem vracel do nově vyhlášené republiky. I poté pokračoval rozkvět nádraží, připojilo se k nákladní trati Nusle-Vršovice a jeho rozšířený objekt se rozprostíral až do Strašnic.

Nejdivočejší časy zažila železniční budova ve Vršovicích během Pražského povstání. Po jeho vypuknutí si zde po dohodě s přednostou stanice zřídila velitelství vojenská odbojová skupina Trávnice. Organizovala, vyzbrojovala a cvičila odtud dobrovolníky z řad železničářů, kteří se chtěli do povstání zapojit.

Vojenští povstalci také společně s dělníky z nedalekého závodu ETA obrnili některé vlaky pancéřovými pláty a vyzbrojili je protiletadlovými kanóny a velkorážními kulomety. Většinu z nich uchvátili povstalci od německých vojáků. Obrněné vlaky se zapojily do bojů v okolí trati v Nuslích a Vršovicích, ale také v Michli a na Spořilově.

V 70. letech pak proběhla velká modernizace seřaďovacího nádraží. Samotná staniční budova, která byla o pár let dříve zapsána na seznam kulturních památek, se dočkala rekonstrukce v roce 2008.

V parku by mohla přibýt socha

Novou podobu by mohl výhledově získat i park, kterým se prochází na zastávku tramvají. „V prostoru parku před nádražím uvažujeme umístit sochu Jindřicha Chalupeckého. Řešení by mělo vzejít z veřejné architektonicko-výtvarné soutěže. Dílčí úpravou by samozřejmě v případě realizace tohoto záměru prošel i samotný park,“ uvedl místostarosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS).

Bohatá historie nádraží tak rozhodně není u konce. Jeho další rozvoj podpoří i nově budovaný podchod mezi 4. nástupištěm a Nuslemi, který by měl být podle Správy železniční dopravní cesty otevřen ještě letos. Význam nádraží vzroste i po otevření plánované stanice metra D na nedalekém náměstí Bratří Synků.