Informace o odhadu ceny má aktuálně silný ohlas na sociálních sítích. „Rekonstrukce měla být původně za polovinu, takže ne že jste ušetřili, ale docela přepálili rozpočet,“ napsal na Facebooku Radek Mrzena. „Proč nepostavíte radnici novou a tu starou neprodáte nějakému developerovi?“ zeptal se zase Michal Dadek. A Michal Voska se připojil s konkrétním dotazem: „Proč neušetříte ještě víc tím, že se oprostíte od patrové zasedačky?“ Mezi diskutujícími ale zaznívá i pochopení pro kroky koalice. „Co si budeme povídat, zrovna tahle část Vršovic je příšerná a nějakou revitalizaci by potřebovala… Jestli je to komplet, tak ta cena je ještě slušná,“ prohlásila Hani Liberská.

Starostka Chmelová (Vlasta) na opoziční kritiku namítá, že její koalice pokračuje v projektu, který začalo už předchozí vedení městské části ještě před komunálními volbami v roce 2018 vyhlášením soutěže na projektanta rekonstrukce. Chmelová zároveň upozorňuje, že od referenda proti novostavbě vzrostly ceny stavebních prací o více než třetinu nebo že Praha 10 nevlastní žádnou parcelu, která by byla vhodná pro takový účel.

„Proč neřeknete, že abyste se vešli do podmínek půjčky, tak musíte projekt předělat a změnit některé standardy či zvýšit budoucí provozní náklady?“ ptá se také Pek ve facebookovém postu. „Jde o nesmyslně nákladnou investici vzhledem k tomu, jak je budova špatně dispozičně řešená, dopravně hůře dostupná i plná rakovinotvorného azbestu. Navíc tam chybí prostor pro parkovací místa. Vedení městské části se také chová arogantně a netransparentně. Vůbec o tomto projektu nekomunikují,“ prohlásila zase loni na jaře exstarostka Prahy 10 Radmila Kleslová (ANO).

Místní opoziční politici vytýkají koalici ve složení Vlasta, Piráti a ODS fakt, že po zmíněných peripetiích nedokázala vymyslet levnější řešení. „Ať žije lež těch, co kandidovali pod heslem stop miliardové radnici a konec bezradné radnice. Ostatně i ta transparence se tak nějak zneprůhlednila,“ komentoval dlouho očekávané zveřejnění cenové kalkulace projektu zastupitel Tomáš Pek (Spojené síly pro Prahu 10 / TOP 09), který kritizuje i „průtahy“ při přebírání dokumentace a nyní odhadované náklady považuje za podhodnocené vzhledem k nárůstu cen stavebních prací i k faktu, že městská část zatím ani nevybrala zhotovitele a projekt chce ještě upravovat.

Plánovaná modernizace radnice jedné z nejlidnatějších částí Prahy budí už řadu let emoce nejen mezi zastupiteli. Po volbách v roce 2014 vyvolali občanští aktivisté včetně současné starostky, senátorky a lídryně uskupení Vlasta Renaty Chmelové referendum, které zastavilo přípravu budování nové radnice na Hagiboru. Petiční akce, která předcházela hlasování se slabou účastí, se odehrávala pod příznačným heslem „Stop miliardové radnici“.

„Byla to opravdu mravenčí práce, šli jsme doslova položku po položce a rozpočet snížili prakticky ve všech kapitolách. Jen namátkou: Změna standardu nášlapných vrstev, přesun registratur mezi podlažími, změna koncepce a standardu svítidel,“ přiblížil komunikaci s projektanty Martin Sekal (ODS), který má rekonstrukci radnice v gesci. „V momentu, kdy bude vydané stavební povolení, a bude dokončena změna projektu, budeme moci představit harmonogram samotné rekonstrukce,“ upřesnil Sekal.

Projekt na rekonstrukci vršovické radnice zpracovala společnost Casua na konci loňského roku. Dokumentaci k největší investiční akci v historii městské části ještě čekají úpravy na základě připomínek koaličního vedení a po vypořádání případných námitek by mělo být vydané stavební povolení.

