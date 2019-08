Kulturní dům byl postavený na základě rozhodnutí obvodního národního výboru v roce 1980 podle návrhu architektů Hany a Dalibora Peškových. V porevoluční době zde vystoupila řada známých českých i zahraničních umělců.

Vždyť i německá skupina Rammstein, která nedávno dvakrát rozburácela sousední fotbalovou arénou, tu zahrála. Eden byl v první polovině devadesátých let považován za jednu z předních kulturních scén v hlavním městě.

Velký sál měl kapacitu až 1500 lidí, kinosál disponoval 291 sedačkami a restaurace byla pro 300 hostů. Jenže nyní se tu válí výtisk novin s televizním programem z roku 2004, restaurace slouží jako skladiště, poslední akce se zde konala před čtrnácti lety, i když ještě teď zve nápis křídou na tabuli na diskotéku.

Eden už dělat ostudu nebude

„KD Eden v centru Prahy 10 je uzavřen pro veřejnost, chátrá a mluví se o něm jako o vředu Vršovic. Vcelku oprávněně,“ napsal ve středu na facebookovou stránku místostarosta Filip Humplík (ODS), který v předvolební kampani z billboardů hlásil: „Eden už dělat ostudu nebude.“

Tehdy vzpomínal, jak tu 6. 6. 1990 prožil svůj první koncert „západní“ kapely po revoluci: The Young Gods. Nebo jak si v Edenu přivydělával coby student žurnalistiky.

V lednu volební koalice Vlasta (KDU-ČSL, STAN, Desítka pro domácí, nezávislí) v čele s novou starostkou a senátorkou Renatou Chmelovou byli se zástupci úřadu na prohlídce vršovického „kulturáku“ - od kotelny až po střechu. „Kulturní dům Eden - někde mezi krásou a pohromou,“ uvedli politici z Vlasty s tím, že je neutěšený stav KD Eden jednou z jejich priorit.

Teď má Chmelová, Humplík s dalšími kolegy z radniční koalice (třetím vládnoucím subjektem je Pirátská strana) k dispozici studii, kterou si Praha 10 - podle webu Pražský patriot za 430 tisíc korun - nechala zpracovat.

„Není to hezké ani pozitivní čtení. Stavba samotná sice nikoho bezprostředně neohrožuje, umožnit v ní koncerty, výstavy nebo společenské akce je ale bez větší rekonstrukce nemožné,“ napsal Humplík.

Kdo to celé zaplatí?

„Je tam špatné parkování, nesplňuje požární předpisy, zatéká. Jsou tam strašlivé tepelné úniky, napojení skla na kov. Zpráva v tomhle hovoří velmi brutálně. Výškové parametry jsou nízké. Ta budova podle dnešních norem je vlastně nerekonstruovatelná,“ dodal místostarosta pro Českou televizi.

Vedení desáté pražské městské části chce na základě posudku rozhodnout na podzim o dalším osudu Edenu. „A pochopitelně musíme vyřešit i to, kdo to celé zaplatí,“ dodal místostarosta Humplík.

Rekonstrukce, při níž by z původní stavby zbyl v podstatě jen skelet, by podle odhadů vyšla skoro na půl miliardy. Ve hře je i varianta, že by byl projekt financován budoucím provozovatelem. O tom se uvažovalo nahlas už v roce 2017, jenže z tehdejších plánů oprav nakonec stejně sešlo.

Případná demolice a obnova parku (mezi sídlištěm Vlasta a nákupním centrem Eden byl kdysi stejnojmenný zábavní park) by měla být desetkrát levnější. Dlouho se mluví i o potřebě nové budovy vršovické radnice. A stále se zvažuje, co s tím Praha 10 udělá.

Nyní slouží KD Eden alespoň pro potřeby filmařů. „Natáčel se tam film My děti ze stanice Zoo. Dům není zrekonstruován, takže je v něm možné natočit neútěšný Berlín šedesátých až osmdesátých let,“ řekl Humplík pro ČT.