Zeman dnes při jmenování Dörfla uvedl, že se ve výběrovém řízení střetly dvě výrazné osobnosti a že váhal, zda má potvrdit rozhodnutí výběrové komise. "Ale doktor Sváček mi usnadnil situaci tím, že odstoupil od další kandidatury a vyjádřil přání s vámi spolupracovat. Takže doufám, že vytvoříte dobrý tandem a že mezi vámi nebudou zbytečné rozpory," řekl prezident.

Ministryně Marie Benešová (za ANO) dříve uvedla, že výběrová komise se pro Dörfla rozhodla jednoznačně. Ministryně vyzdvihla jeho řídící schopnosti, dovednost komunikovat s lidmi i jasnou vizi ohledně vedení vrchního soudu. Řekla, že se mu podařilo stabilizovat nejen krajský soud, ale také pozitivně ovlivnit stav celé severočeské justice.

Zkraťte řízení, přeje si Zeman

V říjnu schválila Dörflovu nominaci vláda. V justičních kruzích se spekulovalo o tom, že Zeman do funkce upřednostňoval Sváčka. Sváčkovi dříve někteří politici a aktivisté vyčítali to, že údajně zatajoval informace o své komunistické minulosti nebo že navrhoval do funkcí soudců problematické lidi. V minulosti působil jako poradce prezidenta Václava Klause. Zeman dnes řekl, že nemá vůči Dörflovi žádné osobní antipatie.

Prezident při jmenování také vyjádřil přání, aby Dörfl v nové funkci přispěl ke zkrácení soudních řízení v Česku. Připomněl v této souvislosti případ bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové souzené kvůli údajně nevýhodnému nákupu letadel CASA, který ani po deseti letech nedospěl k pravomocnému rozsudku.

Dörfl vystudoval práva na Univerzitě Karlově. V justici pracuje nepřetržitě od roku 1993, kdy nastoupil jako justiční čekatel. Soudit začínal u Okresního soudu v Nymburce, kterému pak od roku 1998 šéfoval. O sedm let později přešel ke středočeskému krajskému soudu, kde byl místopředsedou. Dva a půl roku působil u pražského vrchního soudu, od roku 2014 pak začal řídit Krajský soud v Ústí nad Labem.

Předsedu vrchního soudu jmenuje prezident na návrh ministra spravedlnosti. Rozhodnutí vyžaduje spolupodpis premiéra nebo pověřeného člena vlády.