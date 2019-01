Ačkoliv od středy se za vstup do historické budovy Národního muzea v Praze opět platí, lidé stojí ve frontách dál. Během pár dnů jich dorazily opravenou stavbu obdivovat tisíce. V únoru bude muzeum zavřené, pak zpřístupní bezbariérový vstup.

Od slavnostního otevření 28. října při výročí 100. založení Československa až do konce roku zavítalo do rekonstruovaného Národního muzea rekordních 274 tisíc návštěvníků.

Od 2. ledna 2019 se opět vybírá vstupné. Základní stojí 250 korun a rodinné vstupné je 420 korun. Studenti, senioři a zdravotně postižení zaplatí jen 170 korun. Za padesátikorunu na osobu pak mohou jít dovnitř školáci při organizované prohlídce.

V únoru bude zavřeno

Změnila se rovněž otevírací doba - od úterý do neděle vždy mezi 10:00 – 18:00 hod. (ve středu až do 20:00 hod.). Ale ani to zájemcům vůbec nevadí. Lidé dál chodí i za peníze, ačkoliv v řadě za sebou už většinou nečekají tak dlouho.

„Během 2. a 3. ledna 2019 navštívilo budovu téměř pět tisíc návštěvníků. Zájem se oproti roku 2018 tedy snížil jen mírně,“ citoval mluvčí muzea Kristinu Kvapilovou portál iDNES.cz. O prvním lednovém víkendu se navíc dá očekávat nápor.

„Z důvodu údržby, provozních zkoušek veškerých technologií a přípravy na finální kolaudaci objektu UZAVŘENA. Po celkové kolaudaci budovy budou opět zpřístupněny Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava a výstava 2 × 100,“ píše se na oficiálních stránkách Národního muzea, kde je také webkamera snímají aktuální fronty před opravenou historickou budovou.

Vozíčkáře na sociální síti zajímalo, jak to bude po definitivním otevření Národního muzea s bezbariérovým vstupem. „Můžeme se na něj těšit? Abychom konečně nebyli vyhazováni jako nežádoucí,“ napsala jedna z nich. „Ano, po kolaudaci bude zpřístupněn bezbariérový vstup,“ odpověděla prostřednictvím facebookového účtu mluvčí Kvapilová.