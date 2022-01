„Vombati jsou v Evropě chováni poměrně vzácně. Zoo Praha je prvním českým a osmým evropským zařízením, které tohoto zajímavého vačnatce chová,“ vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Ke Cooperovi by časem měla přibýt i samička, ta už bude ovšem přímo z Tasmánie.

Vombat je nejbližším příbuzným koaly, obývá Tasmánii a vlhčí oblasti Austrálie. Jako jediný z vačnatců zůstává aktivní i v chladnějších obdobích s padajícím sněhem. Za potravou, kterou tvoří převážně různé druhy trav a ostřic, se vydává ponejvíce v noci. Trus vombata má neobvyklou podobu krychle, často jej pokládají na vyvýšená místa a označují tak své teritorium.

„Náš vombatí sameček dostal v Hannoveru jméno Cooper, což znamená bednář a evokuje to jeho soudečkovitý tvar,“ říká Miroslav Bobek. „Opravdu je to takový váleček – a to mě nemohlo nenapadnout, když jsem volal Marku Ebenovi, který kdysi hrál právě postavu jménem Váleček.“

Spolu s Markem Ebenem přivítá prvního českého vombata také pekař a cukrář Josef Maršálek. Kromě Coopera samotného budou totiž představeny i dva druhy cukrovinek ve tvaru vombatích krychliček.