Městské části navrhly magistrátu, jak by měl změnit systém zón placeného stání. Požadují například volné hodiny, které by rezidenti mohli věnovat svým návštěvám.

Parkovací zóny v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Parkovací zóny jsou už zavedeny na celém území Prahy 1, 2, 3, 7 a v částech Prahy 4, 5, 6, 8 a 9. Každá návštěva, která do těchto končin dorazí autem, musí počítat s tím, že ji setkání s blízkými bude něco stát. To by mohl změnit požadavek městských částí, které usilují o volné hodiny pro každého obyvatele.