Voliči by už měli mít doma hlasovací lístky pro volby prezidenta

Každý z více než osmi milionů českých voličů by měl mít po dnešku doma hlasovací lístky se jmény devíti prezidentských kandidátů. Podle volebního zákona je musí dostat nejpozději tři dny před začátkem hlasování. Nových průzkumů obliby uchazečů o funkci hlavy státu se lidé nedočkají, do sobotního odpoledne platí zákaz jejich zveřejňování pod hrozbou sankce.

Volby. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jan Karásek

Obálky s lístky, informacemi o způsobu hlasování a adresou volební místnosti lidé dostávají zpravidla do poštovních schránek. Pokud by některý volič lístky nedostal, bude na tom stejně jako Češi žijící v zahraničí, i oni obdrží lístky až ve volebních místnostech. Na americkém kontinentu začne hlasování už ve čtvrtek v podvečer středoevropského času.

Česko je jedním volebním obvodem

Sady hlasovacích lístků jsou ve všech regionech stejné, tak jako v případě voleb do Evropského parlamentu. V těchto volbách je totiž Česko jedním volebním obvodem, na rozdíl od sněmovních či krajských voleb.

Lidé si mohou lístek s preferovaným kandidátem vybrat už doma. Podobně jako při senátních volbách jej nijak neupravují. Ve volební místnosti pak dostanou po prokázání totožnosti hlasovací obálku s úředním razítkem. Do ní lístek vloží a následně vhodí do volební urny.