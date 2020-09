Kanceláře nevěří v obhajobu Hampla či Lásky. Sázejí na nové senátory. Ne vždy se ale shodnou se sázejícími.

Volby. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Zdroj: RedakceDo senátního volebního klání se zapojily i sázkové kanceláře. Tipéři si tak mohou vsadit na to, kdo se ve třech pražských obvodech stane novým senátorem či senátorkou. U kanceláří Tipsport a Chance je možné vsadit si na to, zda současný senátor obhájí svůj mandát, nebo naopak neuspěje.