Už jste přemýšlela o tom, na co se zaměříte po přesunu z Poslanecké sněmovny do Senátu?

Nejprve musím složit funkci ve sněmovně, což zahrnuje organizační věci včetně přestěhování kanceláře. Tou první prací pak mohou být zákony, které už poslala sněmovna k posouzení horní komoře. Nejdůležitější z nich je pro mě ten o evidenci koncových, skutečných vlastníků firem pobírajících státní dotace. My jsme jako ODS tento návrh předložili, ale neprošel přes vládní koalici. Teď bude znovu hlasován v Senátu. Pokud to stihnu a složím slib ještě před projednáním tohoto zákona, tak bych začala zrovna tímto.

S jakými kluby vyjma „domovské“ ODS či konkrétními senátory vidíte perspektivu dobré spolupráce?

V této senátorské kampani mne podpořili kromě ODS také TOP 09 a hnutí STAN. Jsem si jistá, že zrovna tak jsem schopná dobře spolupracovat s lidovci, protože spolupráce s nimi probíhá normálně už ve sněmovně. Určitě bych nedokázala spolupracovat s SPD či komunisty, ale jinak nejsem předem zablokovaná proti žádné spolupráci. Obecně se v Senátu dohoda nalézá snadněji než ve sněmovně.

Ptal jsem se vás už po prvním kole, jestli máte nějaké ambice z hlediska funkcí ve vedení Senátu. Změnilo se v tom něco?

Nezměnilo a nezmění. Nejdu si tam pro žádné „vysoké křeslo“. Určitě si umíte představit, že kdybyste přišel do nové práce a hned chtěl ta nejvyšší místa, asi byste moc dobře nepochodil. Já jsem například přesvědčena, že Miloš Vystrčil je vynikající předseda a budu ho podporovat. Osobně mi záleží na tom, abych se dostala třeba do výboru, kde se řeší kultura, protože je mi to téma blízké. Ale uvidím, jestli tam pro mě bude místo. O možnosti mého angažmá ve vedení horní komory nepadlo s nikým ani půl slova.

Vaši kritici vám vyčetli, že jste v kampani použila odkaz na Václava Havla, přičemž váš politický vzestup je historicky spojený spíše s Václavem Klausem a érou opoziční smlouvy. Co byste těmto kritikům odpověděla?

Já jsem vedla kampaň s důrazem na svá témata a rozhodně si nevšímala toho, co kdo dělá kolem mě. Ti, kteří neměli svá témata, měli potřebu najít si něco, čím by mohli mířit vůči mně. Myslím si, že to poškodilo zejména stranu, která to dělala. Lidé už totiž mají plné zuby toho, když někdo naprosto nesmyslně útočí na svého soupeře a nedokáže vést fair play hru. Já jsem nezneužívala odkaz na Václava Havla a nevím, kde to vůbec vzali. Havla si ale vážím a nikdy jsem neřekla slova o tom, že bych si ho nevážila.

Zrovna tak jsem si vážila v první části spolupráce Václava Klause. To, že jsme se v roce 2013 názorově rozešli, je realita. Mám za sebou tuto zkušenost a jsem pyšná, že jsem zažila dobu Václava Havla. On udělal pro jméno České republiky jako nikdo jiný. Zároveň nelituji toho, že jsem byla u zrodu ODS, která jako demokratická strana pomáhala obnovovat naší zemi po komunistickém totalitním režimu.