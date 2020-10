Kdo je Zorka Starčevičová?

* Narodila se roku 1969 v Praze.

* Absolvovala Gymnázium Sladkovského na Žižkově a Filozofickou fakultu UK (obor Slovanská filologie).

* Pracovala na vysoké pozici na Státním fondu životního prostředí.

* Od roku 2005 byla členkou Strany zelených, v posledních volbách kandidovala za koalici LES, Piráti a nezávislí.

* Je matkou tří dětí.

Jak se lišily přípravy na tyto volby od těch v minulých letech?

Rozdíl byl hlavně v tom, že jsme museli do komisí připravit hygienické pomůcky. Od magistrátu jsme získali roušky nejen pro volební komisi, ale měli jsme jich dostatek i pro voliče, kteří by měli zájem. Dále jsme dostali dezinfekce a rukavice.

Takže pro vaše úředníky nebyly volby tak velkou zátěží?

Myslím, že to bylo podobné. Museli jsme připravit obálky, volební místnost a proškolit zaměstnance úřadu.

Byla přesto nějaká specifika?

Je pravda, že máme větší náklady na uklízečku. Tím, že máme volební komise ve škole, musí po nás třídy zůstat vydezinfikované.

A co se týče třeba občerstvení?

Minulé roky jsme každé komisi připravili drobné občerstvení. Od toho jsme letos vzhledem ke koronaviru upustili. To samé bylo i v samotných komisích. Byla hezká tradice, že všichni napekli dobroty, hodnotili si navzájem své výtvory, v komisích to vonělo. Letos v září během školení volebních komisí jsem všechny poprosila, ať to raději nedělají.

Co všechno jste na volby získali od státu a co jste museli financovat z radniční pokladny?

Od státu máme příspěvek na volby. Jako městská část pak odměňujeme navíc ještě členy volební komise nad rámec toho, co dává stát. A také - a to se nám osvědčilo již v minulých letech - doplácíme z radniční pokladny i teplou páteční večeři a sobotní oběd pro volební komisi. Nyní, v době koronavirové, navíc tímto gestem podporujeme místní podniky v naší městské části.

Klánovice měly v prvním kole senátních voleb jednu z nejvyšších volebních účastí. Čím si to vysvětlujete?

Máme disciplinované voliče. (úsměv) K volbám zde chodí pravidelně spousta lidí a to ke všem, tedy i k senátním, které jsou obecně nejen u Pražanů nejméně oblíbené.

V naší městské části jsme měli také historicky první uznané referendum.

Kvorum je 35 procent. V různých městských částech zkrachovala referenda na nízké volební účasti. K nám, když jsme se ptali občanů, jestli si přejí zachovat les, nebo na tom místě udělat golfový areál, přišlo 52 procent voličů. A vyhrál to les.

Jak obyvatelé vaší městské části prožívají současnou situaci s koronavirem?

Vnímám neskutečnou solidaritu. Máme mnoho dobrovolníků, kteří pomáhají seniorům. Dokonce máme takový stav, že je nabídka pomoci daleko větší než poptávka. Někteří senioři mají totiž stále pocit, že nesmí nikoho obtěžovat. Ale neuvědomují si, že dobrovolníci mají z pomoci také dobrý pocit. Naši senioři jsou zkrátka neuvěřitelně skromní.