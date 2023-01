„Učitelé se volbám věnují v hodinách prvouky, vlastivědy a výchovy k občanství. Pokud se volby konají na podzim, případně na jaře, mají děti vyučování venku. U prezidentských voleb volíme z důvodu nepředvídatelného počasí program náhradní. Letos jdou naše děti do kina,“ říká ředitelka Základní školy Mendelova v Praze 4 Martina Thumsová.

Zájem o volby z auta byl ze strany nakažených covidem po ránu minimální

„Byli bychom rádi, aby volební komise přicházely až ve 12 hodin. Měly by dostatek času, aby si připravily volební místnosti. Vzhledem k jejich požadavku zpřístupnění tříd od 10 hodin dochází ke změnám v organizaci školního dne, která není pro děti příznivá. Z důvodu prázdnin a voleb v letošním školním roce propadají páteční vyučovací hodiny nazmar,“ upřesňuje ředitelka.

Celá škola končí v pátek o hodinu dříve

Také jiné školy počítají se speciálním programem. „Vzhledem k tomu, že termíny voleb jsou známy s velkým předstihem, mnozí učitelé naší školy, zejména na prvním stupni, na páteční volební den připravují i mimoškolní aktivity. Zvláště ti, v jejichž třídách jsou volební místnosti vysvětluje zástupce ředitele Základní školy Jitřní v Praze 4 Jiří Barták a dodává, že celá škola má výuku zkrácenu o jednu hodinu.

Radost mohou mít děti ze Základní školy Burešova v Praze 8, dostaly totiž na pátek ředitelské volno. „Ti, jejichž rodiče o to projeví zájem, mohou být ve družině nebo ve školním klubu. Platí to i pro děti, které tam normálně přihlášené nejsou,“ připomíná ředitel školy Ivo Mlejnecký.

Pražské školy si vyzkoušely volbu prezidenta nanečisto. Měly na to dva dny

V některých školách probíhá v pátek běžná výuka. Například v Základní škole Kořenského pouze přestěhovali žáky ze tříd, kde budou volby probíhat, do jiných prostor. Část dětí jde v rámci učebního plánu do knihovny.

Období voleb pro učitele a vedení škol znamená také drobné organizační úkoly. Ty většinou spočívají ve vyklízení učeben, které se stanou volebními místnostmi. „Musíme zajistit činnost vrátného a zvýšený úklid. Vzhledem k letitým zkušenostem to ale pro vedení školy není příliš náročné,“ doplňuje Barták.

Za pronájem prostor malý příjem

V některých školách dostávají za volby menší částky. Většinou jsou určeny na zabezpečení zvýšených provozních potřeb. Tam, kde je škola majetkem městské části, radnice pronájem neřeší. Mnohým školám platí na základě smlouvy o pronájmu.

Podle Thumsové je ovšem finanční úplata zanedbatelná oproti náročnosti zajištění provozu školy. V případě Mendelovy jde mimo jiné i o stěhování nábytku v šesti třídách a přestěhování družiny do jiné budovy.

Studentské volby znají vítěze

V prosinci proběhla volba prezidenta nanečisto v rámci studentských voleb. Zúčastnili se jí studenti starší patnácti let a jen na území Prahy jich hlasovalo 12 620. Za hlavu státu by si pražští studenti zvolili s výrazným předstihem od ostatních kandidátů Danuši Nerudovou, která získala skoro 52 procent hlasů. Druhý by byl Petr Pavel, který získal více než 30 procent hlasů.

Od února můžou školy zdražit obědy. Cena se vyšplhá na 54 korun

Ostré kolo prezidentských voleb se koná v pátek 13. a v sobotu 14. ledna. Voliči mohou vybírat z osmi kandidátů. Devátý Josef Středula v neděli odstoupil.

Pokud nebude výsledek jasný, proběhne druhé kolo voleb 27. a 28. ledna už jen mezi dvěma finalisty.