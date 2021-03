Nejvýraznější tváře koalic v Praze.Zdroj: DeníkCentristická koalice Pirátů a hnutí STAN už poskytla Deníku kompletní kandidátku s 36 jmény.

Richterová chce 40 procent

Před necelými čtyřmi roky brali Piráti v hlavním městě pět mandátů a STAN jediný. Součet jejich tehdejšího zisku činil 24 procent. „Letos chceme dosáhnout ke 40 procentům, ale samozřejmě víme, že k takovému výsledku vede ještě dlouhá cesta a jsme pokorní,“ uvedla pražská volební lídryně uskupení Olga Richterová (Piráti).

Na kandidátce vedle ní figurují všichni čtyři současní poslanci a poslankyně Pirátů, zvolení za Prahu. Například Dana Balcarová, která byla v roce 2017 „dvojkou“, je teď až dvanáctá. To svědčí o zvýšeném zájmu o „volitelná místa“ a také o jejich sdílení s kandidáty STAN.

Z nich je nejvýše, na třetím místě, místostarosta Prahy 6 Jan Lacina. Na jedenácté pozici figuruje Roman Bělor, který je už dvě desetiletí ředitelem festivalu Pražské jaro.

Nový „doyen“ dolní komory?

Liberálně-konzervativní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) má už také kandidátku dohodnutou, její přesnou podobu ale plánuje „odtajnit“ až v příštích týdnech.

Jasné je to, že jedničkou bude předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, dvojkou dlouholetá starostka Prahy 2 a rovněž poslankyně ODS Jana Černochová. Občanští demokraté znovu vysílají do volební bitvy na čelní pozici i někdejšího primátora Bohuslava Svobodu, který by se v případě zvolení mohl stát neoficiálním „doyenem“ dolní parlamentní komory.

O úspěch se na koaliční listině v barvách ODS pokusí také Marek Benda. Ten je momentálně vůbec nejdéle sloužícím poslancem. Ve sněmovně zasedá s krátkou pauzou od roku 1990, kdy mu bylo jednadvacet let.

Podle Bendova nedávného komentáře lze s ostrým startem volební kampaně čekat sílící konfrontace mezi oběma „liberálními“ bloky.

„Zejména členové Pirátů, ale také i hnutí STAN vyhledávají každou příležitost se do mě a do koalice SPOLU trefit. Myslím si, že do podzimních voleb to nebude jiné,“ poznamenal Benda.

O kandidaturu stál i známý starosta Řeporyjí a bývalý bulvární novinář Pavel Novotný. Minulý týden ale oznámil, že ODS opouští.

S tím nebude mít problém Dominik Feri (TOP 09), který bude na listině SPOLU v první pětce. Jeho schopnost oslovit „dříve nenarozené“ zprávami o politice dokazuje více než milion „followerů“ na Instagramu.

Otazníky u ANO

Hnutí ANO má nominaci „v procesu“. Krajské sdružení sestaví návrh kandidátky z doporučení jednotlivých oblastí a pošle ho ke schválení vedení. K tomu by mělo dojít někdy začátkem léta.

Pravděpodobná není kandidatura první dvojice zvolených z minulých voleb (Martin Stropnický, Robert Pelikán), značně reálná je naopak v případě velmi aktivního poslance a zastupitele Patrika Nachera.

Kandidátku sociální demokracie povede v Praze ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Výraznou osobností na dalších místech je Jiří Dienstbier mladší. Zisk, byť jediného „pražského“ mandátu, může být pro ČSSD vzhledem k volebnímu chování Pražanů ještě větší výzvou než samotné „proniknutí“ do sněmovny. Variantou je údajně společná kandidátka se Zelenými jen pro Prahu, protože celostátně k ní nejspíš nebude společná vůle.

Komunisty povede opět jejich „stálice“ a šéfka krajského výboru Marta Semelová, následovaná mj. Josefem Skálou, Petrem Šimůnkem i jediným minule zvoleným poslancem Jiřím Dolejšem. SPD má už také jména a pořadí připravená, ale odmítá je před schválením sdělit.