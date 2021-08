Sloganem „Hrozba, kterou musíme zastavit“ varuje koalice Spolu před potenciálním spojením ANO s KSČM a SPD. Současnou vládu pak koalice tří středopravicových opozičních stran označuje za strůjce rozvratu veřejných financí.

„Spolu neútočí pouze na věci z minulosti, ale varuje i před potenciální budoucností. Je to rozumné, protože ANO z pozice obhájce vládních postů musí rovněž do kampaně vstupovat se sadou emočně vyhraněných sdělení, protože řada slibů, které byly komunikovány v předchozích kampaních, by měly být již touto dobou splněny a tedy se nedají použít. Proto ANO potřebuje najít novou hrozbu, kterou v minulých měsících zastoupili Piráti,“ okomentoval používání negativní reklamy specialista na politický marketing Karel Komínek.

Hnutí ANO, které poslední sněmovní volby vyhrálo nejen celostátně, ale se ziskem kolem 20 % hlasů i v Praze, spouští kampaň oficiálně 2. září. Předtím nechce její podobu prozrazovat. Zápas o hlasy voličů už ale běží delší dobu po různých kanálech včetně internetu, kam soustředí mnoho energie také koalice Pirátů a hnutí STAN. Ti se na společném webu v poslední době snaží nabízet řešení pro lepší život seniorů a kritizují vládu kvůli zesilující inflaci nebo „diskriminaci lidí s protilátkami po prodělaném covidu“.

Internet získává každým rokem větší roli

Pražská lídryně Spolu Markéta Pekarová Adamová zase v předvolebním videoklipu zve do Prahy šéfy občanských demokratů a lidovců, s nimiž poněkud kašírovaně prochází pražské instituce a služby nebo opéká vuřty s mladými lidmi.

„Internet získává každým rokem větší roli. Je to nejen kvůli rozšiřování kanálů, na kterých mohou politické strany komunikovat, ale také kvůli tomu, že volby byly vyhlášeny nezvykle brzy a to omezuje stranické rozpočty kvůli limitům na kampaň. Jinak přetrvává důraz na kontakt, tedy setkávání voličů s kandidáty,“ dodal k trendům Komínek.

S předstihem vyrukovala s billboardy podél silnic parlamentní SPD. Na jednom z nich se například píše Svobodně myslet, mluvit a dýchat. Zatímco v Praze akcentuje strana Tomia Okamury téma svobody, v chudších regionech jsou to spíše sociální témata.

Naproti tomu koalice Spolu prý žádné speciální billboardy či hesla pro Prahu nechystá. „Pražský volič je tradičně poměrně disciplinovaný, vzdělaný, o politiku se zajímá. I když část Pražanů osciluje mezi jednotlivými stranami, tak naladění v metropoli je vcelku předem známé. S celkovým výsledkem daleko spíše mohou zahýbat periferie republiky, kde bývá tradičně nižší účast, kterou je možné mobilizací zvýšit,“ řekl Pražskému deníku politolog Lukáš Jelínek, podle kterého existují témata, která v Praze obzvláště rezonují. „Pravděpodobně tím bude oblast dopravy, bydlení nebo životní podmínky mladých rodin,“ vyjmenoval politolog.

Volební účast v Praze před čtyřmi roky dosáhla přibližně 67 % a podstatně překonala celostátní průměr. Levice byla výrazně úspěšnější v roce 2013, kdy souhrnný zisk ČSSD a KSČM v metropoli přesáhl 22 procent. O čtyři roky později to bylo pouhých 10 procent.

Prvenství ve většině z 57 městských částí tehdy získalo hnutí ANO, jehož vítězství v Praze se letos neočekává. V jedenácti částech byla nejsilnější ODS, v Praze 1 TOP 09, Piráti zase v Praze 2, 3, 5, 6 a 7 a konečně v Lysolajích hnutí STAN. V minulých volbách připadlo na Prahu celkem 24 poslaneckých mandátů.

Pokud jde o strany, které se v aktuálních preferencích pohybují na hraně vstupu do sněmovny, podle Lukáše Jelínka v Praze nejspíš příliš nezabodují. „SPD by měla překročit pět procent a to jen díky celostátním preferencím. ČSSD má v metropoli asi nejsilnější kandidátku. Těžko ale odhadnout, jestli to přinese ovoce,“ doplnil Jelínek k šancím vládní strany. Její krajskou jedničkou je ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, dvojkou expředseda Zelených Matěj Stropnický, čtyřkou šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík a až pětadvacítkou expremiér Vladimír Špidla.