Volby by vyhrálo ANO. Komunisté zaznamenali mírný propad

Sněmovní volby by v lednu podle modelu agentury STEM vyhrálo ANO s náskokem před druhými Piráty a třetí ODS. Zastoupení v dolní komoře by mělo sedm místo nynějších devíti stran, TOP 09 a STAN by do ní na rozdíl od prosincového průzkumu nepronikly. Posílilo hnutí Trikolóra, poslance by ale navzdory tomu nemělo. Výsledky průzkumu dnes obdržela ČTK.

Předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala (třetí zleva) a členové předsednictva strany (zleva) Martin Kupka, Alexandra Udženija, Zbyněk Stanjura, Miloš Vystrčil a Martin Baxa zahájili 9. října 2019 v Praze novou kampaň ODS | Foto: ČTK

Podpora ANO premiéra Andreje Babiše klesla meziměsíčně o necelý procentní bod na 32,7 procenta. Zatímco v prosinci by opoziční Piráti a ODS zaznamenali stejný volební výsledek 12,3 procenta, v lednu by si Pirátská strana polepšila na 13,6 procenta, občanští demokraté by naopak klesli na 9,8 procenta. Demonstrace napříč Českem. Milion chvilek chystá další sérii protestů Přečíst článek › Mírný propad podpory přisoudil průzkum KSČM a ČSSD. Komunisté, kteří tolerují vládu ANO a sociálních demokratů, by si v lednu pohoršili o půl procentního bodu na 7,7 procenta a ČSSD o 0,9 procentního bodu na 5,5 procenta. Stejně jako socialisté by dopadla opoziční KDU-ČSL. Obě levicové strany a lidovce by v lednu předstihlo hnutí SPD se ziskem 8,1 procenta, o 2,5 procentního bodu vyšším než v prosinci. Hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího by v lednu dostalo 4,8 procenta hlasů, v prosinci to bylo půl procenta. Hnutí tak na začátku roku předstihlo TOP 09 i STAN. Starostové si pohoršili o procentní bod na 4,5 procenta, TOP 09 z 5,8 procenta na 4,1 procenta. Křeček nastupuje. Čí práva bude chránit? Přečíst článek ›

Autor: ČTK