Podle šéfa pražské ODS Tomáše Portlíka je metropole symbolem s přesahy do celostátní politiky a situace s ohledem na dohodnutou volební koalici s TOP 09 a lidovci je zde proto komplikovanější a vypjatější než kdekoliv jinde.

Jiří Pospíšil (TOP 09) projekt volební koalice s ODS a lidovci jednoznačně podporuje. Zároveň není pro úplnou integraci a faktický zánik obou stran. „Nebudeme dělat nic, co by nebylo v zájmu Prahy,“ uvedl s dovětkem, že „odvolávat primátora by bylo pro město v době covidu naprosto nevýhodné,“ zdůraznil.

Je pražská buňka vaší strany jednotná v postoji k volební spolupráci?

PORTLÍK: Asi všichni se shodnou, že to smysl má. Diskuze se vede zejména o tom, jak koalici nastavit. Názory jsou samozřejmě do určité míry různé a my proto v těchto dnech dolaďujeme postoj Prahy směrem k voličům. Tak, aby se ty hrany obrousily. Debatujeme o tom, jak koalici zkvalitnit a komunikujeme o tom i s vedením ODS a s našimi koaličními partnery.

POSPÍŠIL: Nezaznamenal jsem, že by někdo tuto spolupráci výrazněji kritizoval. U většiny členů, s nimiž jsem v poslední době mluvil, jsem vnímal názor, že je toto rozhodnutí správné. Že je jedinou šancí, jak porazit Andreje Babiše. Krajský výbor strany o tom sice oficiálně nehlasoval, ale mezi jeho členy vnímám výraznou podporu této spolupráce. Na druhou stranu musím zdůraznit, že to neznamená podporu integrace. Nechceme, aby TOP 09 zanikla. Znám lidi, kteří jsou pravicoví a proevropští a z toho důvodu by nevolili ODS. Momentálně je tak pro ně atraktivní vznikající koalice. Když by ale ‚Topka‘ zanikla, tak by je to mohlo od takové volby odradit.

Kdy by měla přijít na řadu diskuze o kandidátce a podobě kampaně?

PORTLÍK: Pražské kandidáty máme mít připravené do konce února. To znamená, že primárky v jednotlivých oblastech budou probíhat v lednu. Do konce měsíce by se měla oblastní sdružení vyjádřit. V únoru bude následovat debata v pražské organizaci.

POSPÍŠIL: Krajský výbor bude o konkrétních návrzích hlasovat v polovině ledna. Máme celou řadu nominací, které přicházejí z místních sdružení i od jednotlivých členů. Před Vánocemi jich bylo už tuším šestnáct. Teď budou přicházet další a v půlce ledna z toho sestavíme a navrhneme pořadí. TOP 09 určitě dodá na společnou kandidátku zajímavá jména. V Praze nebudeme v žádném případě slabším článkem.

Jací kandidáti budou převažovat na horních místech koaliční listiny? Půjde převážně o straníky?

PORTLÍK: Každá oblast v Praze je podle mě relativně dospělá na to, aby věděla, že má navrhovat kandidáty s reálnými šancemi na úspěch u voličů. Pravděpodobně půjde o jistý mix se zkušenými komunálními politiky a všeobecně známými osobnostmi. Jana Černochová, která splňuje obě charakteristiky, už je potvrzená jako lídryně. Očekávám, že by se měl na předních místech objevit také například Marek Benda.

POSPÍŠIL: Máme celou řadu kvalitních osobností jak celostátně viditelných, tak lokálněji zaměřených. Nezpochybnitelná je nominace paní předsedkyně bude-li mít zájem kandidovat v Praze, což předpokládám, že asi ano. Pak je tu celá řada osobností typu pana poslance Feriho, který už byl zvolen za Prahu. Byl bych rád, pokud by se na kandidátce objevili i lidé, kteří poctivě pracují na radnicích, v komunální politice. ‚Topka‘ by podle mě měla ukázat, že má kvalitní komunální politiky. V Praze vidím hned několik takových kandidátů.

Lze očekávat, že do příštích komunálních voleb v roce 2022 bude vaše spolupráce ve městě ještě posilovat?

PORTLÍK: My bychom chtěli, aby byla tato spolupráce ještě výraznější. Nejde nám ale o místa v radě ani o tzv. trafiky. Chceme jen, aby ve městě vítězilo co nejvíce zdravého rozumu v tom, co se děje. Ať už se to týká rozpočtu nebo tzv. buspruhů, absentujících investic do škol a školek nebo městského okruhu a podobně. Chtěl bych, abychom společně prosazovali tato pražská témata. To jsme chtěli už předtím, než Petr Fiala dohodl volební koalici. Ta potenciál spolupráce ještě posiluje. Popravdě je ale teď míč na straně TOP 09, která by se k tomu měla nějak postavit.

POSPÍŠIL: Pokud chtějí Piráti a ODS za deset měsíců vystřídat Andreje Babiše a společně vládnout, tak by se měli pokusit spolu v Praze více komunikovat a spolupracovat. My se snažíme být těmi, kteří chtějí spojovat tyto demokratické strany. TOP 09 by mohla sehrát roli rozumné a klidné části koalice, která spolupracuje s demokratickou částí opozice a která může být jakýmsi mostem mezi dvěma klíčovými stranami, které chtějí za rok převzít vládní odpovědnost.