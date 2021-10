V rámci koalice Spolu obhájili své poslanecké mandáty všichni občanští demokraté – Pavel Žáček, Bohuslav Svoboda, Marek Benda i Jana Černochová. Jejich řady navíc rozšíří starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková a farmaceut Petr Fifka. Dvaapadesátiletý Benda ve sněmovně zasedá s dvouletou pauzou od roku 1990. Poslanecký rekordman někdy odráží poznámky, že je odtržený od reálného života nebo že je „politickým dinosaurem“. „Moje výhoda je, že znám poslaneckou práci velmi dobře, mám zkušenosti. A na rozdíl od nováčků mám vyzkoušené i uličky, které se ukázaly jako slepé,“ poznamenal Benda pro Pražský deník.

Pražské lidovce budou ve sněmovně reprezentovat místní lídr Tom Philipp a také Hayato Okamura. Bratr šéfa SPD Tomia Okamury se díky preferenčním hlasům dostal z 15. místa kandidátky na šesté. „Tomio a SPD pro mě nejsou důležité, krajně pravicová SPD je celkovým výsledkem úplně vyšachovaná z účasti na vládě, což je dobře,“ prohlásil Hayato Okamura v rozhovoru pro Pražský deník. Za TOP 09 nově zasednou v parlamentu Michal Zuna a také starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Staronová poslankyně a celostátní lídryně TOP 09 i pražské kandidátky Spolu Markéta Pekarová Adamová v projevu k celkovému vítězství této formace řekla, že Česko bude mít konečně slušného premiéra a že změna k lepšímu už nastala.

„Chci poděkovat všem voličům, kteří projevili svou vůli. Děkuji zejména těm, kteří volili koalici Spolu. Díky, že šanci na změnu zhmotnili a my ji můžeme realizovat. Jsme tady ale i pro ty, kteří nás nevolili. Nechceme rozdělenou společnost,“ uvedla Pekarová Adamová. „K volbám jsem šel v tričku s nápisem hlavu vzhůru a výsledky ukazují vedle toho hlavního i řadu malých úspěchů. To, že Volný blok nedosáhne ani na státní příspěvek, je prima. To že ze Sněmovny vypadnou komunisté, je skvělá zpráva,“ sdělil Pražskému deníku senátor za TOP 09, zastupitel Prahy 8 a bývalý ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička.

"Z výsledku koalic mám velkou radost. Koalice se vnitřně nehádaly a voliči to ocenili. Teď je třeba nezapomenout na sociální smír a životní prostředí v naší zemi. Těším se na spolupráci Sněmovny s Prahou a Pražany. Může být nejlepší v historii a Pražané a PRAHA SOBĚ má mnoho velmi důležitých témat, která součinnost Sněmovny potřebují," řekl Pražskému Deníku Jan Čižinský (KDU-ČSL), poslanec, pražský zastupitel a starosta městské části Praha 7.

Slabý výsledek Pirátské strany

V Praze „stříbrná“ koalice Pirátů a Starostů (22,7 procent) se díky preferenčním hlasům stejně jako v celé zemi „mocensky vychýlila“ ve prospěch hnutí STAN. Z pěti dosavadních pirátských poslanců budou nově pouze dva – Jakub Michálek a krajská lídryně koalice Olga Richterová. Několik pirátských kandidátů „přeskočili“ starostka Satalic Milada Voborská i ředitel festivalu Pražské jaro Roman Bělor, které doplňují z čela kandidátky Jan Lacina a Vladimír Balaš. V táboře Pirátů naopak neobhájili křeslo ve sněmovně Ondřej Profant, Jan Lipavský ani Dana Balcarová. Ve srovnání s minulými sněmovními volbami v roce 2017 jsou pražské zisky Pirátů a STAN v součtu téměř totožné, zatímco tři strany Spolu celkově posílily o šest procentních bodů.

Sociolog a bývalý politik Ivan Gabal si myslí, že vzhledem k jejich slabosti nemusí být Pirátům účast v příští vládě nutně ku prospěchu. Například za Prahu zvolená poslankyně Olga Richterová podle něj ve sněmovně prokázala velké schopnosti, což ale automaticky není předpoklad úspěšného vládního angažmá. „Nejsem si jist, nakolik by se nenechala pohltit tou obří správní agendou, kterou přináší rezort práce a sociálních věcí. V případě Jany Maláčové se ukázalo, že výkon této funkce je nepříliš slučitelný s politickou rolí,“ řekl Pražskému deníku Gabal, podle kterého byl volební debakl Pirátů nezasloužený.

V pořadí třetí hnutí ANO si oproti minulému hlasování pohoršilo z 20,3 procent na 17,6 a přišlo tak o jeden mandát. Nováčky jsou starosta Prahy 15 Milan Wenzl a místostarosta Prahy 5 Lubomír Brož. Ve sněmovně pak zůstávají Robert Králíček, lékařka Věra Adámková a Patrik Nacher. „V Praze bojujeme v nepřátelském prostředí a po masáži posledních dnů je přes 17 procent hlasů v metropoli a přes 27 procent celostátně pro naše hnutí velký úspěch,“ uvedl pro Pražský deník Nacher, jednička krajské kandidátky. „Zároveň chci odmítnou dělení, které dnes od některých politiků slyšíme, dělení na demoblok a temnoblok nebo označování nedemokratické strany,“ okomentoval Nacher.

Žádný další subjekt nepřekročil v hlavním městě pětiprocentní hranici. Díky lepšímu celostátnímu výsledku ale v zastupitelském sboru zůstává za SPD diplomat Jiří Kobza, který ze čtvrtého místa předstihl i regionálního lídra Josefa Nerušila.

Sociální demokraté ze sněmovny vypadli i kvůli podprůměrnému výsledku v Praze, kde přitom kandidovali známé osobnosti – na čele ministryně práce Jana Maláčová, někdejší šéf Zelených Matěj Stropnický i šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík, ve třetí desítce pak expremiér Vladimír Špidla. Podle bývalého šéfa pražské regionální organizace ČSSD Petra Pavlíka byla sázka na nestraníka Stropnického a marketingový koncept „husté dvojky“ chybou. Straně by prý daleko spíše pomohla nominace exministra zahraničí Tomáše Petříčka nebo Jiřího Dientsbiera mladšího.

„Volby ukázaly, jak to dopadá, když grémium ČSSD popře výsledky primárních voleb a prosadí na kandidátky své lidi v rozporu s přáním členské základny, která zná svůj kraj nejlépe. Do kandidátek zasáhlo ve dvou zásadních, protože početných krajích, v Praze a na Jižní Moravě, a výsledek tomu odpovídá,“ napsal Pavlík na Facebooku. Podle něj je „hustá dvojka možná dobrý koncept pro hipstery, kteří ČSSD vesměs nevolí“.

Zvolení poslanci za Prahu



Spolu

Ing. Markéta Pekarová Adamová, 37 let, předsedkyně TOP 09, poslankyně

Mgr. Jana Černochová, 47 let, starostka MČ Praha 2

PhDr. Pavel Žáček Ph.D., 52 let, vysokoškolský pedagog, zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc., 77 let, lékař

Mgr. Ondřej Kolář, 37 let, starosta MČ Praha 6

Mgr. Hayato Okamura, 54 let, tlumočník a průvodce

Marek Benda, 52 let, politik

MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA, 52 let, lékař, přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a FTN

Mgr. Renáta Zajíčková, 54 let, starostka MČ Praha 5, pedagog

Michal Zuna, 39 let, radní pro oblast bezpečnosti MČ Praha 2

PharmDr. Petr Fifka, 54 let, farmaceut, zastupitel hlavního města Prahy



Piráti+STAN

PhDr. Olga Richterová Ph.D., 36 let, 1. místopředsedkyně Pirátů, poslankyně, odbornice na sociální politiku, překladatelka

Mgr. Jan Lacina, 51 let, místostarosta MČ Praha 6, producent, scenárista, režisér, místopředseda představenstva v Obecním domě

doc. JUDr. Vladimír Balaš CSc., let, právník, vysokoškolský učitel

Mgr. Milada Voborská, 49 let, starostka MČ Praha-Satalice, editorka

Ing. Roman Bělor, 63 let, ředitel festivalu Pražské jaro

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, 32 let, předseda poslaneckého klubu Pirátů, právník se zaměřením na otevřenost veřejné správy a justice



ANO

Ing. Patrik Nacher, 46 let, poslanec PSP ČR, provozovatel serveru www.bankovnipoplatky.com

prof. MUDr. Věra Adámková CSc., 66 let, lékařka

Robert Králíček, 44 let, poslanec PSP ČR

Ing. Lubomír Brož, 55 let, místostarosta MČ Praha 5

Milan Wenzl, 62 let, starosta MČ Praha 15



SPD

Mgr. Jiří Kobza, 65 let, poslanec, diplomat