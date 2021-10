Jednička pražské kandidátky ANO Patrik Nacher pogratuloval vítězům voleb. "A jak se sluší a patří, gratuluji koalici Spolu k vítězství v Praze, obzvláště pak její lídryni Markétě Pekarové Adamové," napsal na svůj Twitter.

A jak se sluší a patří, gratuluji koalici Spolu k vítězství v Praze, obzvláště pak její lídryni @market_a ? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) October 9, 2021

Rakouský Die Presse o ztrátě většiny pro Babiše píše jednoznačně: Výměna stráží v Praze. Vítězné opoziční strany podle deníku sice chtějí vytvořit koaliční vládu, ale míč je nyní u prezidenta Zemana.

Spolu: Volební štáb se kolem deváté hodiny pomalu začíná vyprazdňovat. Předsednictva stran odešla separátně jednat, někteří do stranických sekretariátů, část do restaurací v centru Prahy.

Hayato Okamura se na pražské kandidátce Spolu dostal z 15. místa na 6., dostal 24 328 preferenčních hlasů. Člen KDU-ČSL se chce ve sněmovně věnovat především zahraniční a bezpečnostní politice a vztahům s východoasijskými zeměmi. Bude to také poprvé, co do sněmovny budou chodit dva bratři, zatím to byli jen sourozenci (Mikuláš Ferjenčík a Olga Richterová z Pirátů). "Tomio a SPD pro mě nejsou důležité, krajně pravicová SPD je celkovým výsledkem úplně vyšachovaná z účasti na vládě, což je dobře," řekl Hayato Okamura Deníku.

"Sametová revoluce je dnešním odchodem komunistů z poslanecké sněmovny dokonána. Václav Havel měl pravdu, v nejhorším se to začalo otáčet k lepšímu. Tohle společné vítězství je i pro něj," uvedla na Twitteru lídryně koalice Spolu Markéta Pekarová Adamová.

Sametová revoluce je dnešním odchodem komunistů z poslanecké sněmovny dokonána.



Václav Havel měl pravdu, v nejhorším se to začalo otáčet k lepšímu. Tohle společné vítězství je i pro něj.✌️ — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 9, 2021

Dlouho se mluvilo o zákazu komunistické strany, nakonec ji ze sněmovny poslali pryč sami voliči. Po slabém výsledku 3,6 % hlasů voličů oznámil předseda Vojtěch Filip rezignaci. Podle lídryně kandidátky v Praze Marty Semelové si témata KSČM přivlastnilo hnutí ANO. "Je to obrovský propadák, obrovské zklamání, nedokázali jsme oslovit více voličů. Je to velmi složité, velmi těžké, neznamená to, že by KSČM končila. Musíme se opřít o zastupitele v obcích a udělat vše proto, abychom se vrátili zpět mezi lidi. Příčin je více, musíme si to s chladnou hlavou zanalyzovat. Některá témata nám převzali jiné politické strany. To, co díky nám vláda udělala, jako je například zvýšení minimální mzdy, jsme nedokázali obratně prodat, Andrej Babiš to využil ve svůj prospěch. Druhá věc je, že jsme nedokázali vystupovat srozumitelně a jednoznačně pro naše voliče. Nebyli jsme dostatečně razantní. Neviděli v nás alternativu, která je potřeba," řekla Deníku Semelová.

Na Václavském náměstí pod sochou svatého Václava je chvílemi rušno, respektive veselo. Skupinka mladých lidí tu po osmé hodině večer skandovala: "Už nebudou, už nebudou!" V jejich podání tu pak zazněla i píseň od Marty Kubišové Modlitba pro Martu.

Podivná atmosféra v pražském štábu Pirátů a STAN. Politici a sympatizanti STAN slaví, ale ne zas až tam moc, aby Piráty, kteří mají tragický výsledek, nenaštvali. A Piráti slaví alespoň na oko, protože nechtějí STAN kazit radost a ostatně i pro ně je odstranění Andreje Babiše výsledek, kterého chtěli dosáhnout.

Do volebního štábu Spolu přijel bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Objal se s jedničkou pražské kandidátky Spolu a svou nástupkyní Markétou Pekarovou Adamovou, gratuloval i poslanci Spolu ze středočeského kraje Janu Jakobovi.

"Chtěl bych všem poděkovat za to, že šli k volbám, děkuji mnohokrát těm, kteří přes tu masáž a těžké covidové období volili ANO. V Praze jsme to měli těžké, zisk 5 mandátů považuji v tomto kontextu za úspěch. Moc mě osobně potěšily preferenční hlasy v Praze," uvedl na Twitteru lídr pražské kandidátky ANO Patrik Nacher. Ten také na sociální síť napsal, že se letos při volbách jasně se ukázalo, že koalice mají smysl především proto, aby nepropadly hlasy jednotlivých politických stran. "Letos takto propadlo přes 17 % hlasů," napsal na Twitter.

Chtěl bych všem poděkovat za to, že šli k volbám, děkuji mnohokrát těm, kteří přes tu masáž a těžké covidové období volili ANO. V Praze jsme to měli těžké, zisk 5 mandátů považuji v tomto kontextu za úspěch. Moc mě osobně potěšily preferenční hlasy v Praze ? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) October 9, 2021

Starostka Prahy 2 Jana Černochová byla dvojkou pražské kandidátky Spolu a nejvýše postavenou členkou ODS mezi kandidáty. Znovu zasedne ve Sněmovně a s Pražským deníkem mluvila o tom, jak výsledky voleb vnímá. „Praha rozhodla,“ říká.

Pražští voliči zpečetili porážku Andreje Babiše, píše polský deník Gazeta Wyborcza. List Babišovu porážku označil za nečekanou. Za vítěze označil středovou pravici a liberály.

V centrále hnutí Přísaha na pražském Smíchově se slaví. Přestože se nedostalo do sněmovny, Robert Šlachta považuje vysledek 4,68 procenta za úspěch. Po kratkém odpočinku by se hnutí chtělo soustředit na krajské volby.

Podle ČT24 lídryně TSS, a zároveň jednička na pražské kandidátce tohoto uskupení, Majerová Zahradníková lituje, že se TSS nedostalo do Sněmovny. Podle jejích slov žádná z úspěšných stran a koalic nehájí pravicové zájmy.

„Všichni prožíváme emoci, kterou jsme si přáli. Změna se děje. Chci poděkovat všem voličům, kteří projevili svou vůli. Děkuji zejména těm, kteří volili koalici Spolu. Díky, že šanci na změnu zhmotnili a my ji můžeme realizovat. Děkuji Petrovi Fialovi, tahle země bude mít konečně slušného premiéra. Užijme si večer,“ řekla ve štábu Spolu jednička pražské kandidátky a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Odpovědí jí bylo skandování „Markéta, Markéta.“

"Vy jste odpískali konec a já Vám za to neskonale děkuju! Teď je naším společným úkolem sestavit vládu, která přinese změnu," napsala na Twitter Markéta Pekarová Adamová, která stojí v čele pražské kandidátky koalice Spolu.

Vy jste odpískali konec a já Vám za to neskonale děkuju!?



Teď je naším společným úkolem sestavit vládu, která přinese změnu. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 9, 2021

"Hamáčeeeek ven, Maláčová veeeen," rozkřičela se v hlavním sále volebního štábu Spolu starostka Prahy 2 a dvojka pražské kandidátky Jana Černochová (ODS). Sklidila bouřlivý potlesk.

"Radši bychom samozřejmě byli, kdybychom získali více než 5 %. Na druhou stranu, hnutí Přísaha je tu velmi krátkou dobu, my jsme předběhli dvě strany, které byly historicky ve sněmovně vždy v novodobé historii. Je to realita, nedá se hodnotit jako neúspěch," řekl Deníku Jiří Hynek, který kandidoval v Praze jako nestraník za hnutí Přísaha Roberta Šlachty. To se do sněmovny jen velice těsně nedostalo. "Nejsem si vědom chyb, udělal jsem maximum, mám čisté svědomí. Není to propadák. Přirovnal bych to k tomu, když se někdo připravuje na olympiádu a skončí čtvrtý. Jsme jako čtvrtí na olympiádě. Chybělo velmi málo hlasů, ale na druhou stranu jich zase není málo," odpověděl na otázku, zda Přísaha mohla během kampaně udělat něco lépe.

„Chci poděkovat voličům za hlasy pro ANO 2011. V Praze bojujeme v nepřátelském prostředí a po masáži posledních dnů je přes 17 procent hlasů v metropoli a přes 27 procent celostátně pro naše hnutí velký úspěch,“ řekl Pražskému deníku poslanec a jednička pražské kandidátky Patrik Nacher. „Zároveň chci odmítnou dělení, které dnes od některých politiků slyšíme, dělení na demoblok a temnoblok nebo označování nedemokratické strany,“ okomentoval Nacher.

„V posledních dnech jsem v sobě cítil veliký pokoj. Věděl jsem, že volby dopadnou dobře, i když kolem nás panoval pesimismus a skepse,“ řekl při příchodu do volebního štábu Spolu kandidát koalice a bratr předsedy SPD Hayato Okamura. Ten je na 15. místě pražské kandidátky, ale zatím má šestý nejvyšší počet přednostních hlasů na kandidátní listině Spolu.

„Volební účast je skvělá. Mám známého roky v jedné volební komisi a ten mi hlásil už včera, že tolik lidí dlouho nepamatuje,“ okomentoval poslanec ODS a šestka kandidátky Spolu v Praze Bohuslav Svoboda. „Vypadá to, že naše koalice bude v hlavním městě mít nejlepší výsledek mezi kraji. Před volbami jsem se vsadil, že obě koalice budou mít více než 103 mandátů, a věřím, že to tak dopadne. Z našich průzkumů plyne, že nerozhodnutí voliči v metropoli se přiklánějí ke koalici Spolu,“ řekl Svoboda.

„Prozatímní blábol dne: Vit Rakušan obvinil z překroužkování Pirátů Hnutí ANO a dezinformační kampaň proti Pirátům. Přeloženo do češtiny, i samotní voliči PirStanu uvěřili dezinformacím a tak jim nezbylo nic jiného, než kroužkovat STAN," reagoval na lídra středočeské kandidátky PirStanu a jeho vyjádření před televizními kamerami pražský kandidát za ANO Patrik Nacher.

Prozatímní blábol dne: Vit Rakušan obvinil z překroužkování Pirátů Hnutí ANO a dezinformační kampaň proti Pirátům. Přeloženo do češtiny, i samotní voliči PirStanu uvěřili dezinformacím a tak jim nezbylo nic jiného, než kroužkovat STAN ??‍♂️ — Patrik Nacher (@PatrikNacher) October 9, 2021

„K volbám jsem šel v tričku s nápisem hlavu vzhůru a zatím ji nahoře mít můžeme. Průběžné výsledky ukazují řadu malých úspěchů. To, že Volný blok nedosáhne ani na státní příspěvek, je prima. To že ze Sněmovny asi vypadnou komunisti, je skvělá zpráva. A zatím to vypadá, že obě koalice by dohromady mohly mít sněmovní většinu, a to je nejlepší zpráva. Takže hlavu vzhůru a snad nám to vydrží,“ řekl Pražskému deníku senátor za TOP 09, zastupitel Prahy 8 a bývalý ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička.

Markéta Pekarová Adamová (SPOLU) na Twitteru děkuje voličům. "Děkujeme Vám za podporu! Jsem ráda, že jsme SPOLU vedli kampaň slušně a bez populistického strašení, teď si držme palce, Česko potřebuje změnu," napsala.

Děkujeme Vám za podporu!?



Jsem ráda, že jsme SPOLU vedli kampaň slušně a bez populistického strašení, teď si držme palce, Česko potřebuje změnu. pic.twitter.com/em1sgeYoVZ — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 9, 2021

Patrik Nacher, lídr pražské kandidátky ANO, na svém Twitteru opět komentuje Piráty a připomíná, že je označil za "kafku voleb". "Co jsem včera psal, že Piráti budou kafkou voleb - zaplatí 2/3 nákladů kampaně a dostane se jich tam z koalice 1/3… tak dnes to vypadá, že ani to ne," uvedl.

Co jsem včera psal, že Piráti budou kafkou voleb - zaplatí 2/3 nákladů kampaně a dostane se jich tam z koalice 1/3… tak dnes to vypadá, že ani to ne… ? https://t.co/dQaVXxVfdG — Patrik Nacher (@PatrikNacher) October 9, 2021

"Dva nejmenší volební okrsky v Praze jsou v Praze 8: okrsek 8076 v Kobylisich s 81 voliči měl 47% volební účast a okrsek 8057 v Ďáblicích se 111 voliči měl 84% volební účast," uvedla Praha 8 na svém Twitteru.