Veleba: Prezident by měl zvolnit. Jeho program nevydrží ani zdravý

/ROZHOVOR/ Zejména poslední debata v České televizi podle předsedy SPO a senátora Jana Veleby přesvědčila voliče, aby svůj hlas ve druhém kole prezidentské volby vhodili Miloši Zemanovi a ne Jiřímu Drahošovi.

Co podle vás přispělo k vítězství dosavadního prezidenta?

Druhé kolo voleb hodnotím velmi dobře, protože jsem pečlivě sledoval všechna vystoupení zejména v České televizi. Hlavně v závěrečné sekvenci. I když je druhý kandidát akademik a má tituly před jménem a za jménem, tak zaútočil nevybíravým způsobem na svého protikandidáta. Myslím si, že to mnoha lidem otevřelo oči. Takže vyhrál Miloš Zeman a já jsem spokojen.

Co byste panu Zemanovi před začátkem jeho druhého funkčního období doporučil?

Je to velmi přemýšlivý a vzdělaný člověk, takže mu nebudu nic doporučovat. Ale až budu mít možnost s ním promluvit, tak s ním třeba prohodím dvě věty o tom, že by měl trošku zvolnit s cestováním. Já se domnívám, že jeho program je takový, že to nevydrží zdravý člověk, a v tomto případě ho obdivuji. Doporučoval bych mu proto, aby tempo toho cestování zvolnil.

V televizi DVTV jste neodpověděl na otázku k původu peněz na volební kampaň Miloše Zemana. Už jste prověřil, odkud pocházejí?

Proč bych to dělal? My máme hotové stranické výkazy a účetnictví bude auditované. Už je odevzdané, takže to snad není otázka na prezidentskou volbu, kdy jsou uzavřeny volební urny. Já tady prostě nejsem od toho, abych odpovídal, od koho jsou peníze.

Miloš Zeman v prvním volebním období říkal, že bude prezidentem „dolních deseti milionů“. Myslíte si, že se mu to podařilo a nerozděluje českou společnosti?

Pan Miloš Zeman bude ve druhém volebním období prezidentem a to je nejlepší odpověď na tyto hypotetické a stále se opakující otázky. Už to bylo tisíckrát zodpovězeno a já si myslím, že by se to mělo respektovat. A vůbec hrát to na jeho zdraví, to je prostě ubohost. Jestli bude i nadále Praha proti zbytku světa, tak to rozhodně nikomu nepomůže.