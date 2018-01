ČT předčila Novu, volební studio sledovalo v průměru 1,04 milionu diváků

Volební studio České televize sledovalo v sobotu odpoledne v průměru 1,04 milionu lidí starších 15 let. Byla to přibližně třetina těch, kteří měli v tu dobu puštěnou televizi. Sledovanost volebního vysílání na Nově byla zhruba poloviční. Na základě dat Asociace televizních organizací (ATO) to uvedl server Mediaguru.cz.

Nejvyšší sledovanost měla Česká televize mezi 15:00 a 16:00, kdy si ji v některých momentech naladilo více než 1,7 milionu diváků. Volební studio ČT bylo nakonec až třetím nejsledovanějším pořadem dne. První skončily Události, které na kanálech ČT1 a ČT24 sledovalo dohromady 1,21 milionu lidí. Na druhém místě byly večerní Zázraky přírody s 1,13 milionu diváků. ČTĚTE TAKÉ: SOUHRN zpravodajství z prezidentských voleb. Přehledně s Deníkem Druhé kolo prezidentských voleb přitáhlo k obrazovkám více lidí než sčítání hlasů po prvním kole před dvěma týdny. Volební studio České televize na kanále ČT24 sledovalo tehdy mezi 13:00 a 19:00 v průměru 817 tisíc diváků starších 15 let, tedy 27,9 procenta z těch, kteří měli puštěnou televizi. Před pěti lety volební studio na ČT24 vysílané při druhém kole prezidentských voleb, ve kterém Miloš Zeman porazil Karla Schwarzenberga, sledovalo 1,039 milionu diváků. ČTĚTE TAKÉ: Volební odpoledne: facka na sále i přehlídka hvězd

Autor: ČTK