Vojtěch Filip: Vládu budeme tolerovat, protože předloží naše návrhy

Stejně tak jsou neústupní v prosazování programových podmínek, bez jejichž naplnění by nechali 93 poslanců ANO a ČSSD na suchu. Jediný bod, v němž ustoupili, je obsazování míst v dozorčích radách státních a polostátních podniků. K tomu je ovšem nenutil nikdo zvenčí, rozhodly se tak jejich stranické orgány.

Vojtěch Filip se přitom neopírá o skvělý volební výsledek, ten měla KSČM naopak nejhorší za posledních 25 let. Jeho trumfem je schopnost využít momentální rozložení politických sil a také dlouholeté přátelství s prezidentem Milošem Zemanem, s nímž většinou jedná ve shodě.

Zvednete ruku pro vládu ANO a ČSSD, když bude ministrem zahraničí Miroslav Poche?

S největší pravděpodobností ne, protože pro členskou základnu KSČM by to byl velký problém. Musím počkat na rozhodnutí ústředního výkonného výboru 30. června, který bude projednávat náš postup při hlasování o důvěře vládě. Pravda je, že působení pana Pocheho v pražské politice a jeho názory to výrazně komplikují.

Z vašeho pohledu je tedy v podstatě lhostejné, jak dopadne setkání Miloše Zemana s Miroslavem Pochem, protože i kdyby ho prezident jmenoval, vy takovou vládu nepodpoříte?

Doufám, že pan Poche pochopí, že víc než jeho individuální zájem je zájem občanů České republiky na vzniku stabilní vlády a také zájem sociální demokracie, který by měl logicky nadřadit nad svoje ambice. Nemůže být přece spokojen s rolí někoho, kdo je překážkou dalších jednání. Obecně podle mě platí, že vypjatý individualismus a povyšování osobních priorit nad společenský zájem k ústavnímu činiteli nepatří.

Předseda ČSSD to ovšem vnímá zcela jinak, když tvrdí, že naopak v zájmu sociální demokracie a celé České republiky je, aby na tento post přišel člověk takových znalostí, rozhledu a zkušeností z evropské politiky, jako je právě Miroslav Poche. Navíc trvá na tom, že si koaliční partneři nebudou vzájemně kádrovat svoje nominanty. Pokud si vzpomínám, to vždycky vadilo i vám.

Myslím, že sociální demokracie má na ministerstvo zahraničních věcí dost velmi kvalifikovaných lidí, kteří ve společnosti nevzbuzují kontroverze jako pan Poche.

Statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola zmínil třeba Lubomíra Zaorálka, Hynka Kmoníčka nebo Jana Kohouta. To jsou ta jména?

Nebudu do toho pozitivně zasahovat označováním vhodných kandidátů, to je věc sociální demokracie, ale podle mě má skutečně k dispozici řadu lidí, kteří mají lepší kvalifikaci pro výkon té funkce. Pan Zimola některé z nich zmínil a jistě by se našli i další.

Miroslav Poche v rozhovoru pro Novinky.cz uvedl, že KSČM má vládu tolerovat, tak ať ji toleruje a demokratické strany nechá pracovat. Jinými slovy vám vzkázal, že vy do toho nemáte vůbec co mluvit.

Nemusíme do toho mluvit, ale pak budou muset Andrej Babiš a Jan Hamáček hledat někoho jiného, kdo bude ochoten zvednout ruku pro vznik jejich vlády.

Když se spustilo referendum ČSSD, mělo se za to, že sociální demokraté hlasovali nejen o programových otázkách, ale také o resortech a pěti lidech, kteří je budou za ČSSD řídit. Vy jste minulou neděli uvedl, že mezi nimi jméno pana Pocheho být nemělo, což Jan Hamáček popírá. Jak to tedy bylo?

Hovořil jsem s několika sociálními demokraty, kteří jsou členy pražských organizací, kde bylo až 70 procent lidí pro vstup do vlády, ale vůbec nehlasovali o tom, že tam má být pan Poche. To žádná podmínka nebyla a neobsahovala ji ani referendová otázka. Jde o účelový výklad. Já jsem řekl pravdu o jednání mezi Andrejem Babišem, mnou a Janem Hamáčkem, který před spuštěním referenda uvedl, že pokud se KSČM staví proti Miroslavu Pochemu, zveřejní jen čtyři jména. Že byl pak přehlasován na předsednictvu ČSSD, to je jejich vnitrostranická věc a já samozřejmě nevím, zda ho informoval o tom, co nám slíbil.

Velkým odpůrcem vstupu ČSSD do koalice s Andrejem Babišem je senátní klub ČSSD a šéf Senátu Milan Štěch na vaši adresu prohlásil: „Pokud se Vojtěch Filip prezentuje jako ochránce budoucí personální čistoty vlády, tak nechápu, že mu nevadí, a naopak silně podporuje, aby v čele vlády stál trestně stíhaný premiér a pravicový oligarcha.“ Co tomu říkáte?

Myslím, že Milan Štěch by si měl vyslechnout své bývalé kolegy z odborové organizace, ve které působil před listopadem 1989, kteří by mu vzkázali, ať se vrátí mezi lidi a začne vnímat, co si myslí. Andrej Babiš je vítězem voleb a my s ním jako s takovým jednáme. Pokud Milan Štěch hlasoval pro zákon, podle něhož musel Andrej Babiš předat rozhodování nad svými podniky svěřenským fondům, tak by měl podle ústavní přísahy respektovat zákon. Personální čistota vlády závisí na lidech, kteří do ní vstupují. KSČM je ochotna ji tolerovat a zasloužit se o to, aby získala důvěru. Myslím, že je mým právem i povinností upozornit dopředu na možné konflikty zájmů, které v ní budou. Proto jsem rád, že na zemědělství je nominován Miroslav Toman, protože těžko bude moci někdo říkat, že je na stejné lodi jako Andrej Babiš a jeho bývalé podniky.

To je fakt, Miroslav Toman má vlastní konflikty zájmů vzhledem k tomu, že jeho rodina patří k významným podnikatelům v zemědělství a potravinářství.

Dobře, ale je to zemědělský odborník, který je respektován v České republice i v zahraničí. Navíc garantuje, že v případě Andreje Babiše ke konfliktu zájmů nebude docházet. Upozorňoval jsem dopředu, že na zdravotnictví, spravedlnosti a vnitru by měli být lidé, na nichž se dohodnou všechny tři strany podílející se na vzniku vlády. Ustoupil jsem od ministerstva vnitra, neboť ho má obsadit předseda koaliční ČSSD, takže do toho nehodlám nijak zasahovat.