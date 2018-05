Vojenská show na letišti v Kbelích nebude. Může za to spor o Libeňský most?

Je to trochu jako by měli fanoušci vojenské techniky a letectví zkaženou narozeninovou oslavu. Plánovaná akce k příležitosti 100. výročí Československa na armádním letišti v Praze Kbelích v červnu nebude. Organizátoři ji chtějí přesunout až na příští rok.

Ještě v polovině dubna přiklepli pražští radní dotaci ve výši 2 miliony spolku Jagello 2000 na přípravu přehlídky na momentálně nejstarším vojenském letišti v Česku, které bylo vybudováno krátce po vzniku samostatného státu v roce 1918.

"Zejména proto, že se jedná o událost konanou v souvislosti s výročím 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018, je téměř nepředstavitelné, že by se v jeho průběhu nepředstavila i neodmyslitelná součást národní chlouby – české letectví," řekla po jednání rady náměstkyně primátorky Eva Kislingerová z hnutí ANO.

Jenže následně dotaci neschválilo zastupitelstvo hlavního města a spolek Jagello 2000 se rozhodl akci přesunout. Informaci jako první přinesl web týdeníku Euro. Ředitel Zbyněk Pavlačík však pro Idnes.cz popřel, že by se show zrušila kvůli vedení Prahy. Organizátoři prý nikdy oficiální termín neoznámili a magistrát je vojenské přehlídce nakloněn.

Jenže opozice si myslí něco jiného, za odložením leteckého dne v pražských Kbelích je podle ní spor o Libeňský most, kvůli němuž na dubnovém zasedání politici neschválili program a plánovanou dotaci vlastně ani neprobírali.

"Zdá se, že hádky v koalici jsou pro lidi jako je pan (Jan) Čižinský důležitější, než důstojné uctění vzniku naší republiky. Je mi z toho smutno a věřím, že se to po volbách změní," napsal na svou facebookovou stránku Martin Valovič z ODS.

Spolu s Čižinským zvoleným za KDU-ČSL a možným budoucím primátorem kandidujícím za iniciativu Praha sobě obvinil z obstrukcí ještě Martina Stropnického (Zelení). Nad konečným verdiktem smutnil také známý moderátor Martin Veselovský na Twitteru.

Ať je to tak či onak - v sobotu 9. června lidé gripeny neuvidí. V rámci tradiční muzejní noci mohou zavítat alespoň do leteckého muzea, které spravuje Vojenský historický ústav, a radnice městské části Praha Kbely plánuje v Centrálním parku ještě připomínku legionářské tradice a ukázku život legionářů v době první světové války v Rusku.

Takže kus historie na návštěvníky i bez přehlídky ve stylu Dnů NATO v Ostravě (ty také organizuje organizace Jagello 2000) dýchne i tak. Vždyť na letišti ve Kbelích započala historie československého vojenského i civilního letectví.

Letecký pluk 1, který získal ve dvacátých letech minulého století čestný název „Letecký pluk 1 TGM“ tvořil jeho základ. Kbely se staly rovněž zázemím pro Československé aerolinie. Po konci druhé světové války zde vítali letce z Anglie. Tehdy ještě jako hrdiny…