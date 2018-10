Vojenská přehlídka, videomapping i ohňostroj. Oslavy 28. října omezí MHD

/INFOGRAFIKA/ Praha se o víkendu stane také hlavním městem velkolepých oslav 100. výročí založení samostatné republiky. Akce však omezí městskou hromadnou dopravu v metropoli. Největší změny si vyžádá nedělní vojenská přehlídka na Evropské třídě. Dočasné uzavírky budou ve stekný den i kvůli videomappingu na budově Národního divadla a ohňostroji na Letné.

Přehled dopravních opatřeních související s oslavami 100. výročí vzniku samostatného československého státu ve dnech 27. a 28. října zveřejnil pražský dopravní podnik DPP na webu. Armádní přehlídka se dotkne čtyř tramvajových linek a jedenácti autobusových. Provoz bude přerušen v sobotu od 20 hodin do půlnoci a v neděli od devíti ráno do zhruba 18 hodin.

„Linky číslo 8 a 18 budou ve směru z centra ze zastávky Hradčanská odkloněny přes Prašný most, Brusnici do zastávky Pohořelec, kde budou ukončeny. Linky číslo 20 a 26 budou ve směru z centra ze zastávky Hradčanská odkloněny přes Prašný most, Vozovnu Střešovice a Hládkov do zastávky Malovanka, kde budou ukončeny. V trase Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Bořislavka – Vozovna Střešovice – Prašný most – Hradčanská je zavedena náhradní autobusová doprava X20,“ píše DPP na webu.

Autobus 108 bude jezdit pouze na trase Sídliště Na Dědině – Poliklinika Petřiny. Linky číslo 143, 179 a 180 pojedou ze zastávky Prašný most na Hradčanskou, kde budou mít konečnou. Ostatní dotčené spoje změní svou nástupní a výstupní zastávku Dejvická. Ta se přemístí do ulice Jugoslávských partyzánů k výjezdu z autobusového obratiště. Pro linky číslo 107, 116, 147, 160, 340, 350 a 355 se v obou směrech zřídí zastávka Lotyšská - konkrétně v ulici Jugoslávských partyzánů v zastávkách autobusové linky číslo 902.

Kvůli videomappingu u Národního divadla, při němž diváci uvidí i požár historické budovy, nepojedou tramvaje po mostě Legií v neděli zhruba od půl šesté do půlnoci. "Linky číslo 3 a 9 budou v úseku Újezd – Národní divadlo odkloněny přes zastávky Malostranské náměstí a Staroměstská.

Linka číslo 5 bude vedena v trase Sídliště Barrandov – Zborovská – Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Karlovo náměstí – Moráň – Palackého náměstí – Zborovská – Sídliště Barrandov," uvedl dopravní podnik s tím, že náhradní autobusová doprava zavedena nebude.

Páteřní 17 pojede v úseku Jiráskovo náměstí – Národní divadlo přes Myslíkovu a Národní třída. Linky číslo 22 a 23 budou v úseku Národní divadlo – Malostranská odkloněny přes zastávku Staroměstská. Toto omezení může cestujícím zkomplikovat situace kvůli tomu, že vestibul stanice metra Karlovo náměstí je uzavřen a stále potrvá výluka mezi Lazarskou a Jindřišskou.

Na dvě hodiny bude v neděli večer omezena MHD také kvůli vyvrcholení oslav rozpadu Rakouska-Uherska a založení Československa. Ohňostroj na Letné přeruší od 18:15 provoz tramvají v úseku Staroměstská – Právnická fakulta – Čechův most.

Tramvajové linky číslo 14 a 17 proto budou odkloněny přes Malostranskou a autobus 207 mezi Staroměstskou a Dlouhou třídou pojede přes zastávky Malostranská a Čechův most. Ani zde DPP nezřídí náhradní dopravu.

„Pro dopravu v centru města doporučujeme využívat především linky metra. V případě potřeby bude provoz metra posílen,“ tvrdí dopravní podnik. V době vojenské přehlídky se už teď počítá s tím, že metro A bude jezdit každé tři a půl minuty. Stanice Dejvická bude v provozu, ale uzavřeny budou tři výstupy vedoucí na Evropskou.