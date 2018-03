Vojáci na Pražském hradě dostanou nové vysílačky

Vojáci střežící Pražský hrad budou mít nové vysílačky. Podle televize Nova, která dnes na chystaný nákup upozornila, vyčlenilo ministerstvo obrany na pořízení radiostanic 130 milionů korun. Nové přístroje by mohla Hradní stráž začít používat ke konci letošního roku.

Hradní stráž. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Vysílačky, které budou umět hlásit svou polohu, by měly podle Novy sloužit minimálně deset let. Radiostanice budou určeny pro osoby, i do aut a na motorky, řekl televizi mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. "Potřebují nové, kvalitní vybavení, aby mohli komunikovat mezi sebou, tak i s Armádou České republiky, aby ty systémy byly kompatibilní," řekl Pejšek Nově.

Specifický útvar

Bezpečnost v okolí Pražského hradu chce podle Novy hlídat za pomoci dronů, rušiček nebo analyzátorů radiového signálu také policie. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček nechtěl bezpečnostní opatření komentovat.

Podle televize Nova šlo v uplynulých letech do zvýšení bezpečnosti prezidentského sídla zhruba 100 milionů Kč. Hradní stráž je specifickým útvarem ozbrojených sil České republiky přímo podřízeným náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Stráž zabezpečuje ochranu areálu Pražského hradu a zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států zajišťuje vojenské pocty.