Vojáci Hradní stráže vyjedou na misi do Afghánistánu

Vojáky Hradní stráže čeká zapojení do zahraničních misí české armády. Již v červenci by prvních šest mělo odletět do Afghánistánu, kde budou hlídat členy leteckého poradního týmu. Ten pomáhá cvičit afghánské piloty vrtulníků a technický personál. Médiím to řekl velitel Hradní stráže Jiří Kývala. Mise by podle něj měla být dlouhodobá.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Připravujeme první skupinu vojáků Hradní stráže do Afghánistánu," poznamenal Kývala. Zařazeni podle něj budou na pozici strážných, na starosti tak budou mít stejnou činnost jako na Pražském hradě nebo v Lánech. V Afghánistánu budou mít za úkol střežit český tým, který na kábulském letišti pomáhá afghánským vzdušným silám. Na trenažerech školí piloty vrtulníků a pomáhají také technikům se zvládnutím oprav a údržby bitevních strojů. Ochránci musí poradní tým doprovázet mimo střeženou část spojenecké základny. Přezdívá se jim strážní andělé (Guardian Angels).

Vláda již schválila rozšíření mise

Kývala chce zapojení Hradní stráže do misí udržet dlouhodobě. Pokud by mise poradního týmu skončila, bude se Hradní stráž chtít zapojit do jiné z českých zahraničních misí, řekl. V prvních třech rotacích bude do Afghánistánu vysláno šest strážných, v další pak deset.



Od roku 2002 česká armáda do Afghánistánu poslala více než 9 tisíc vojáků. V zemi působili třeba vojáci z polní nemocnice, strážních jednotek, z chemické a biologické ochrany, z chirurgického nebo rekonstrukčního týmu.

V současnosti hlídají spojeneckou základnu Bagrám, na letišti v Kábulu sídlí české velitelství, poradní letecký tým nebo tým specialistů v oblasti komunikační technologie. V Kábulu také působí vojenští policisté, kteří střeží českou ambasádu. V zemi podle mandátu může působit až 250 českých vojáků.

Ještě letos by se české zapojení v Afghánistánu mohlo zvýšit. Vláda již schválila rozšíření mise až o 140 vojáků, souhlas musí ještě připojit Parlament. Nově by se měli vydat do province Lógar, kde by cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků.