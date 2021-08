Michnovský letohrádek na pražské Kampě, nazývaný Rybářský domeček či Rybárna, je pro veřejnost otevřen již druhým týdnem. Naplno svůj provoz rozjede od září.

Proslulé sídlo hastrmanské rodiny z filmu Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách zelo v posledních letech prázdnotou. Nyní opět ožívá pod rukama Skautského institutu a místního spolku KamParta. Vedení Prahy 1 jim předalo začátkem srpna symbolický klíč.

„Domeček je náš splněný sen. Chtěli jsme vzít skautskou ideu: učím se tím, že to dělám do skutečného prostoru, kde by se otiskla,“ řekl ředitel skautského institutu Miloš Říha. Podle něj má být unikátní prostor v centru Prahy především o potkávání lidí, kteří něco zajímavého umí a chtějí své znalosti a dovednosti předat dalším.

Rybárna se tak stala dalším z projektů Skautského institutu. Původně renesanční objekt přestavěný do barokní podoby je přístupný prakticky komukoliv, vítány jsou školní třídy nebo rodiče s dětmi. Prostory v přízemí kulturní památky slouží jako otevřená dílna a kavárna, další dílny jsou pak v prvním patře. Samotné skautské klubovny se sem ale stěhovat nebudou, žádná z místností totiž podle Říhy nemá mít jen jednu funkci.

Hrníček s pokličkou od Jaroslava Foglara

Své využití bude mít i sklep, kde ve zmíněném filmu ze 70. let rodina vodníků skladovala hrnky s utopenými dušičkami, nutno však dodat, že interiéry se natáčely převážně v ateliérech.

„Film chceme připomenout, nechceme ale, aby se z něj stal kýč křičící na každém kroku. Vystavený tu máme například hrníček s pokličkou z pozůstalosti Jaroslava Foglara,“ popsal Říha.

Zatím je možné přijít si prohlédnout výstavu Proměna 2+1 umělců Jakuba Janovského, Jakuba Tytykala a Lindy Retterové, která je ke zhlédnutí každý den od 15 do 22 hodin, a to až do 26. srpna. Naplno se akce v domečku rozjedou až od září, zatím ještě probíhá instalace potřebného vybavení.

V objektu dříve sídlil Český rybářský svaz, nacházela se zde také rybí restaurace, v minulosti tu byly i byty. Městská část o využití objektu jednala více než rok a půl, nechtěla totiž, aby sloužil komerčním účelům.

„Po všech peripetiích se Rybářský domeček stane místem, které ožije, bude sloužit jako místo setkávání pro spolky všech generací,“ vyjádřil se starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN). Institut má domek vypůjčený do konce března 2023.