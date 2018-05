Vodárenská věž na Letné se ve středu otevře lidem. Od léta bude mít i periskop

Firma POP LOGISTICS přijmeme řidiče a řidičky do svého týmu - rozvoz zmrzlin. Fyzicky nenáročná práce. Lehké malé dodávkové vozy IVECO DAILY. Denní nájezd: 300 - 500 km. Oblast rozvozu: Praha+Čechy. Začátek pracovní doby: cca 5:00 hod. Práce: pondělí-pátek. Pracoviště: Praha - Horní Počernice. Čistá nástupní mzda: 25.000 Kč.

Prodavači v prodejnách. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Místo výkonu práce: Palladium, Na poříčí 3, Praha 1, Kontakt: newyorktwo@volny.cz, Prodej klobouků, čepič a suvenýrů., Jazyky: turečtina, řečtina, angličtina a čeština - nutno kvůli klientele.. Pracoviště: New york two s.r.o. palladium, Na poříčí, č.p. 1142, 110 00 Praha 1. Informace: Edin Kulenovic, .

Pokladníci v prodejnách Asistent prodeje- pokladníci v prodejnách. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Místo výkonu práce: Na můstku 381/6, Praha 1, Kontakt tel. denně 10-22 hodin 776 766 640 nebo e-mailem: mladaj@atlas.cz, Angličtina pasivně, ostatní jazyky výhodou. Flexibilita, slušnost, komunikace se zákazníky. Další finanční ohodnocení podle přístupu k práci.. Pracoviště: Here we go s.r.o. praha 1, Na můstku, č.p. 381, 110 00 Praha 1. Informace: Mlada Jelínková, +420 776 766 640.